Угрожали обвинить в госизмене: запуганная аферистами женщина не послушала сотрудниц банка и потеряла 1,2 млн рублей

В Иркутске пенсионерка под страхом уголовного дела отдала мошенникам 1,2 млн рублей Фото: Евгения ГУСЕВА

Еще одна изощренная схема обмана от телефонных мошенников. На этот раз преступники нажились на доверчивой сибирячке. 75-летней жительнице Иркутска незнакомец позвонил через мессенджер. С первых секунд разговора он начал запугивать жертву, мол, полиция задержала афериста, который отправил от ее имени полмиллиона рублей на счета зарубежных компаний. Собеседник также предупредил: пенсионерку могут обвинить в госизмене и завести против нее уголовное дело.

- В дальнейшем с женщиной связались другие участники обмана и, представляясь различными должностными лицами, потребовали снять все имеющиеся деньги, после чего перечислить на «специальный защищенный счет», аргументируя это спасением средств, - сообщают КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области.

Напуганная иркутянка направилась в банк. Специалисты сразу поняли, что клиентку обманывают. Они посоветовали ей не совершать никаких операций и отказались выдавать наличные. Тогда пожилая сибирячка поехала в отделение по другому адресу, где не стала рассказывать о звонках от незнакомцев. В результате жуликам она перечислила 1,2 миллиона рублей.

- Злоумышленники на этом не остановились и начали уговаривать женщину оформить кредит и перевести им еще 1,2 миллиона рублей, выдумав историю о «заморозке» счета и необходимости разблокировки его переводом аналогичной суммы, - продолжают рассказывать в полиции.

Только в этот момент женщина поняла – она попалась на удочку аферистов. После чего направилась в дежурную часть. Заведено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».

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