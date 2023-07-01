Искали одиноких и при деньгах: в Иркутске девушки соблазняли мужчин в кафе, чтобы безнаказанно грабить

По подозрению в разбое задержана компания приятелей в возрасте от 19 до 25 лет. Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Одинокая красавица сама предлагает познакомиться? Вот это хороший вечер наклевывается! Наверняка, именно так думали посетители кафе в центре Иркутска. Несмотря на месторасположение, роскошным это заведение не назовешь. Днем здесь в основном обедают работники близлежащих рынков, а ночью они же за алкоголем отдыхают после трудовых будней. На потерявших бдительность мужчин в поиске женской ласки как раз-таки и была рассчитана схема компании приятелей, решивших заняться разбоем. Круглосуточную кафешку использовали, как место охоты. А в качестве живца выступали две обаятельные девушки.

«Не хочешь уединиться?»

Главной добычей становились клиенты, которые непредусмотрительно «светили» крупными купюрами. Как правило, это были вот-вот получившие зарплату трудяги: продавцы, строители и таксисты, приехавшие в Россию на заработки. Но было важно, чтобы те были одинокими и желательно заскучавшими. Рядом со столиком подходящего под описание «объекта» тут же появлялась незнакомая барышня приятной наружности. Флирт делал свое дело, и вскоре мужчина уже угощал ее коктейлем.

- Информацию о потенциальных жертвах передавали работающие в кафе официантки, - рассказал в беседе с КП-Иркутск врио начальника отдела полиции №7 МУ МВД России «Иркутское» Павел Цуканов. – При этом, в так называемую долю их не включали. Что именно толкало их на это, устанавливают оперативники.

Как правило свидание длилось недолго. После пары бокалов горячительного девушка переходила к делу вопросом: «Не хочешь уединиться?». Сомнения спутника соблазнительница «добивала» предложением пригласить к ним свою подругу. Оставалось лишь заказать такси. Благо, у девушки был номер «проверенного» водителя.

Сцена ревности

Когда рассчитывающий на продолжение вечера мужчина и его спутница уже ехали по ночному городу, машина неожиданно сворачивала с улиц и направлялась к берегу реки. Как только авто останавливалось, новая знакомая под разными предлогами пулей выскакивала из салона.

- На самом деле, за рулем «такси» находился знакомый девушки, который отвозил жертву в заранее оговоренное безлюдное место, - продолжает рассказывать офицер полиции. – В этот момент подъезжал второй автомобиль, в котором находились несколько молодых мужчин. Один из них разыгрывал сцену ревности. Он открывал двери машины, вытаскивал растерянного пассажира, утверждая, что тот увез из кафе его жену. Якобы в наказание приятели избивали жертву, забирали телефон, деньги и другие ценные вещи. К тому же, они утверждали, что являются не последними людьми в криминальном мире.

Так, помимо разочарования в женщинах и потери месячной зарплаты вдобавок мужчины получали синяки, ушибы и различные травмы. Подельники же принимались делить награбленное. Они опустошали банковские карты, а смартфоны сдавали в скупку. Пароли «актрисы» выуживали еще в кафе. Причем делали это очень просто - под предлогом купить себе еще выпивки, они напрямую просили у мужчины карту и пин-код. А набор цифр для разблокировки смартфона подсматривали во время разговора. В итоге молодые особы и парни получали за свою «работу» примерно одинаковые суммы. За одну ночную вылазку каждый мог положить в карман по 8-9 тысяч рублей.

Они чувствовали себя безнаказанными и были уверены, что никто из жертв не пойдет в полицию по разным причинам: из-за страха расправы, мук совести или банального отсутствия регистрации. Это было ошибкой. Нелегальный «бизнес» просуществовал лишь три месяца. Двое пострадавших едва ли не друг за другом принесли в дежурную часть заявления об избиении, рассказав людям в форме удивительно похожие истории. Через неделю уже стали известны имена всех, кто за этим стоял. О том, как были установлены подозреваемые, не раскрывается в интересах следствия.

Все новое – хорошо забытое старое

Именно так можно сказать о схеме, которой пользовались грабители. Как выяснили сыщики, несколько лет назад в Иркутске уже было подобное дело. При этом обе шайки пользовались одинаковыми уловками.

- Сотрудники уголовного розыска и следователи задержали двух девушек и четырех молодых людей в возрасте от 19 до 25 лет. Все они ранее судимы за имущественные преступления. Самый старший из них оказался организатором нападений. Именно он предложил друзьям промышлять разбоями. Как выяснили сотрудники полиции, ранее он уже попадал в поле зрения правоохранительных органов во время расследования того самого дела о подставных свиданиях.

Всех соучастников объединяла тяга к легким деньгам. Многие из них перебиваются подработками, либо вообще ничем не занимаются. Однако их руководитель, хоть и не примерный, но семьянин. Как стало известно КП-Иркутск, у парня двое детей. Но, скорее всего, в ближайшие годы они смогут увидеть отца лишь во время свиданий в местах не столь отдаленных.

ОФИЦИАЛЬНО

- Следственными органами возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного частью 2 статьи 162 Уголовного кодекса Российской Федерации «разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору», - сообщают в пресс-службе ГУ МВД России по Иркутской области. - Заявители оценивают причиненный им ущерб в размере свыше 150 тысяч рублей.

ВАЖНО

Пострадавших от подставных свиданий в Иркутске может быть намного больше, считают следователи. Их призывают обращаться в полицию по телефону 8 (3952) 21-68-05.

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