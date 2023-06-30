Житель Забайкалья избил и изнасиловал 16-летнюю падчерицу

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Жителя Забайкальского края обвиняют в избиении и изнасиловании несовершеннолетней.

Жуткая история произошла 27 июня в одном из домов села Харагун. Как предполагают следователи, 44-летний местный житель, изрядно выпив, избил 16-летнюю падчерицу, а затем изнасиловал ее. После совершенного преступления мужчина скрылся с места происшествия и несколько дней скрывался от полиции. Его задержали 30 июня в соседнем селе.

- В ходе допроса обвиняемый полностью признал вину и подробно рассказал следователям об обстоятельствах совершенного преступления, - рассказали в СУ СК по Забайкальскому краю.

Сейчас обвиняемый находится под стражей. Следователи продолжают собирать доказательства его вины

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