«Поднимусь на Эльбрус даже на руках». Военный врач потерял ноги на СВО, но планирует встать на сноуборд и покорять вершины

Иркутянин Сергей Надмидон потерял ноги, но не веру в себя. Фото: из личного архива героя публикации

В зоне специальной военной операции несут службу не только военные, добровольцы и мобилизованные, но и врачи. Наравне с остальными, они познают тяготы солдатского быта, работают в полевых условиях, эвакуируют раненых товарищей из-под огня и борются за их жизни. Среди них – 33-летний иркутянин Сергей Надмидон. Мужчина отправился на СВО в марте прошлого года, но получил тяжелое ранение и вернулся без части ног. Однако это нисколько не сломило его дух. Сергей планирует встать на сноуборд и взойти на вершину Эльбруса.

Эвакуировал раненых из-под огня

В семье Сергей первый кадровый военнослужащий. С медициной из родных у иркутянина был связан только двоюродный дедушка. Поэтому решение о поступлении в военный институт на специальность «лечебное дело» принял практически случайно. О выборе он никогда не жалел! Сергей всерьез заинтересовался наукой и своей новой особой миссией – помогать людям. После окончания учебы сибиряк отправился на службу в воинскую часть Мурманской области.

В феврале 2022 года, когда началась специальная военная операция, Сергей находился в отпуске. Но узнав о том, что бойцам требуется помощь – специалисты, которые умеют оказывать медпомощь, он без раздумий отправился вслед за товарищами и сослуживцами, добровольцем.

Сергей без раздумий отправился вслед за товарищами и сослуживцами, добровольцем на СВО. Фото: из личного архива героя публикации

- В конце марта я был уже в Харькове, - рассказывает Сергей. – Увидел мужество наших солдат, их самоотверженность, характер и готовность выполнять боевые задачи. Конечно, работать там нелегко. Условия полевые, все тяготы с бойцами мы делили поровну. В основном помогал ребятам после получения минно-взрывных ранений, огнестрелов, при травмах, ушибах и вывихах. Часто приходилось вытаскивать раненых из-под огня. Конечно, это страшно. Но когда ты понимаешь, что кому-то необходима помощь, о личном страхе уже не думаешь. Боишься только одного – не успеть…

Потерял ноги, но не веру в себя

6 мая прошлого года, подразделение, в котором служил Сергей Надмидон, приняло бой. Противник предпринял попытку штурма позиций российских военных с помощью артиллерии и тяжелой техники. Бой продолжался целый день. Все это время Сергей находился там: оказывал помощь и эвакуировал пострадавших. На позиции оставался тяжелораненый боец. Иркутянин вместе с взводом отправился к нему.

- Мы отправили раненого в госпиталь. Я доложил о результатах начальству, - рассказывает Сергей. – И в то время, когда мы выдвигались обратно к своей позиции, начался артиллерийский обстрел. Один из снарядов взорвался рядом со мной. Потерял сознание секунд на 30. Когда очнулся, понял, что произошло. Друг и товарищ, который находился рядом, к сожалению, погиб сразу. Многие ребята из взвода получили ранения…

Иркутянин потерял ноги, когда эвакуировал с поля боя тяжелораненого бойца. Фото: из личного архива героя публикации

Когда обстрел прекратился, бойцы начали самостоятельно оказывать себе помощь. Сергей понимал: надо доложить о случившемся руководству и помогать раненым. Но от удара радиостанцию и аптечку вырвало из рук. На подмогу ребятам пришли бойцы из разведки. Они увидели, что взвод попал под огонь, добрались, погрузили военнослужащих на технику и доставили их в госпиталь.

- Я когда увидел свои ноги, сразу понял, что левую уже не спасти. Там была достаточно сложная рана, - рассказывает Сергей. – Надеялся, что, хотя бы получится сохранить правую. Но, к сожалению, мягкие ткани были сильно повреждены. Врачи приняли решение ампутировать конечности. Когда очнулся после операции, первым делом откинул одеяло и посмотрел вниз. Честно, первое время было очень сложно принять, что я стал инвалидом. Но потом на меня напала внутренняя злость за свое поведение, начал себя ругать. Решил, что если существуют протезы, значит я смогу ходить!

Мечтает встать на сноуборд и взобраться на Эльбрус

Главной мотивацией для Сергея стало желание встать на сноуборд. Мужчина увлекается этим видом спорта уже больше десяти лет, все отпуска проводит на горнолыжных курортах России. В списке любимых – гора Соболиная в Байкальске, Мамай, Шерегеш и Эльбрус. Два года назад сибиряк даже задумывался о том, чтобы заняться организаций горнолыжных туров для таких же единомышленников как он, а также попробовать выступать на соревнованиях.

Главной мотивацией для Сергея стало желание встать на сноуборд. Фото: из личного архива героя публикации

- Я решил, что не готов отказываться от своих планов, - рассказывает Сергей. – В госпиталях я провел около семи месяцев. Восстанавливался, затем проходил реабилитацию, привыкал к протезам. Это было довольно сложно, но я справился! Мне очень сильно помогала поддержка от родных, друзей и волонтеров, которые навещали нас!

Но сноубординг – не единственное желание, которое хочет исполнить Сергей. Мужчина планирует взобраться на вершину Эльбруса.

- Я был там два раза, и он покорил меня своей монументальностью и величием, - рассказывает Сергей. – Мы с друзьями решили, что обязательно побываем на его вершине, даже начали тренироваться и смогли добраться до отметки 4500 метров. Но дальше было идти опасно, так как у нас не было снаряжения. Я планирую, что когда-нибудь я все-таки исполню мечту!

Для этого мужчине нужна тщательная подготовка, а также более современные протезы. Сергей признается, что во многом вдохновляется историей Рустама Набиева – известного блогера, десантника, лишившегося ног при обрушении казармы в Омске в 2015 году. Спустя четыре года лет после этой громкой трагедии, он смог подняться до самой высокой точки России на руках.

Мужчина также планирует взобраться на вершину Эльбруса. Фото: из личного архива героя публикации

- Мы с друзьями обсуждали подвиг Рустама еще до всех случившихся событий, - рассказывает Сергей. – Его колоссальная сила духа поразила меня и стала мотивацией для собственных рекордов.

Сейчас иркутянин пока продолжает нести службу в штабе в воинской части Мурманской области. Но уже в сентябре он планирует пополнить ряды студентов военно-медицинской академии Санкт-Петербурга. Мужчина хочет изучать реабилитологию.

Сейчас иркутянин пока продолжает нести службу в штабе в воинской части Мурманской области. Фото: из личного архива героя публикации

- Я хочу отучиться и помогать людям, которые оказались в такой же ситуации, - признается Сергей. – Я как человек, который столкнулся с этим, уже понимаю некоторые тонкости реабилитации. В том числе с какими психологическими проблемами сталкиваются люди. Я могу разговаривать с ними на одном языке! И в том числе быть для них примером и доносить то, что жизнь на этом не заканчивается, давайте идти дальше вместе! Уже готовлю документы для поступления. Обучение продлится 6 лет. В общем, планы на будущее у меня большие!

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