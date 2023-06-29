«Все думали, что приходит конец мира»: может ли спустя 115 лет повториться катастрофа Тунгусского метеорита

Взрыв «природной бомбы» считается одной из главных неразгаданных тайн 20-го столетия. Фото: Андрей Абрамов

30 июня исполняется 115 лет со дня загадочного события, происшедшего в северной Сибири. Речь идет о знаменитом Тунгусском метеорите, который на самом деле вовсе не метеорит. Дело в том, что метеоритом называется фрагмент космического тела, который упал и найден. За столетия исследований ни малейшего кусочка упавшего тела найти не удалось, и это значит, что слово «метеорит» в данном случае неприменимо. В научной литературе используется термин «Тунгусское космическое тело» (ТКТ). И хотя существует убедительная гипотеза, объясняющая и наблюдавшиеся явления, и тот факт, что фрагменты не были обнаружены – история Тунгусского космического тела остается до сих загадкой.

Что случилось 17 июня?

17 июня 1908 года (30 июня по новому стилю, точнее, по григорианскому календарю, на который Россия перешла только в 1918 году) на огромных просторах Сибири была хорошая солнечная погода.

Вот что было опубликовано в иркутской газете «Сибирь» спустя две недели:

«17-го июня утром, в начале 9-го часа, у нас наблюдалось какое-то необычное явление природы. В селении Н.-Карелинском (верст 200 от Киренска к северу) крестьяне увидали на северо-западе, довольно высоко над горизонтом, какое-то чрезвычайно сильно (нельзя было смотреть) светящееся белым, голубоватым светом тело, двигавшееся в течение 10 минут сверху вниз. Тело представлялось в виде «трубы», т.е. цилиндрическим. Небо было безоблачно, только невысоко над горизонтом, в той же стороне, в которой наблюдалось светящееся тело, было заметно маленькое темное облачко. Было жарко, сухо. Приблизившись к земле (лесу), блестящее тело как бы расплылось, на месте же его образовался громадный клуб черного дыма и послышался чрезвычайно сильный стук (не гром), как бы от больших падавших камней или пушечной пальбы. Все постройки дрожали. В то же время из облачка стало вырываться пламя неопределенной формы.

Все жители селения в паническом страхе сбежались на улицы, бабы плакали, все думали, что приходит конец мира».

Надо заметить, что указание про 10 минут оказалось неверным: тело летело быстро, а 10 минут наблюдали клуб дыма – это стало ясно гораздо позже.

Экспедиции Леонида Кулика

Прошло почти двадцать лет.

Человечество не знало о том, что произошло в Сибири: только заметки в местных газетах, хранившиеся в архивах, да воспоминания очевидцев могли напомнить о странном явлении. А потом в стране произошли куда более серьезные события: мировая война, революция, гражданская война, установление советской власти. Мало кого волновало, что там когда-то пролетело над тайгой.

Как часто и бывает, все зависело от единственного человека, им стал энтузиаст Леонид Алексеевич Кулик. Он наткнулся на старые газеты, убедил руководство организовать экспедицию в Сибирь и отправился искать место падения.

В первый раз Кулик прибыл туда, где пролетало космическое тело, в 1927 году. Всего в предвоенное время он организовал четыре экспедиции. То, что удалось обнаружить, а также записать со слов очевидцев, поражало воображение.

Картина вырисовывалась следующая…

Что известно сегодня?

30 июня (по новому стилю) 1908 года, ясным утром от северной оконечности Байкала на северо-запад пронеслось тело, по яркости близкое к Солнцу. Спустя некоторое время раздался сильный грохот, напоминающий артиллерийскую канонаду. Вблизи реки Подкаменная Тунгуска на большой высоте в воздухе произошел чудовищный взрыв. На площади более двух тысяч квадратных километров был повален и подожжен лес. Ударная волна за полтора часа обошла весь земной шар – ее зафиксировали барографы от Токио до Нью-Йорка и Копенгагена. Сейсмическое сотрясение было зафиксировано в Иркутске (расстояние до эпицентра взрыва – 973 км, по сибирским меркам почти рядом). На Иркутской магнитной станции (и только на ней) был зарегистрирован почти четырехчасовой всплеск магнитного поля, окончательная причина которого неясна до сих пор. Столб темного вещества на горизонте наблюдался из Киренска и Братска, и это означало, что столб поднимался в стратосферу, на высоту не менее 20 километров! Мощная ударная волна вблизи эпицентра взрыва гнала воду по речкам в обратном направлении, обнажая дно, срывала крыши, швыряла на Землю оленей. Странное, аномальное свечение наблюдалось в ночь после события на огромных пространствах от Западной Сибири до Британских островов. Современные оценки эквивалентной мощности взрыва колеблются от 10 до 40 миллионов тонн тротила, - как если бы рванула одна из наиболее мощных термоядерных бомб! Человечеству чрезвычайно повезло, ведь столкновение с космическим телом произошло вдалеке от населенных пунктов. Страшно подумать, что было бы, если бы Тунгусский метеорит рухнул на Иркутск или Москву. Число жертв могло бы достичь десятков, а то и сотен тысяч человек.

Обломков Тунгусского космического тела так и не нашли. Фото: Валерий ЗВОНАРЕВ

Что это было?

На протяжении нескольких десятилетий в районе падения работали исследователи. В их числе была знаменитая комплексная самодеятельная экспедиция – КСЭ, в которой участвовали многие десятки людей – и ученые, и энтузиасты. Ни одного фрагмента метеорита не было найдено на огромной территории. Поэтому было выдвинуто около сотни различных гипотез. Рассматривались версии, где обсуждались астероид, сгусток космической плазмы, взрыв болотного газа, взрыв вулкана. Появились предположения о входе в атмосферу миниатюрной черной дыры, ядерном взрыве корабля инопланетных пришельцев и даже экспериментах физика Тесла. Обсуждалась и шуточная идея об объемном взрыве огромной тучи комаров.

Главная гипотеза

Основная гипотеза, которой придерживается большинство ученых, наверно, не самая экстравагантная, но наиболее обоснованная. Речь идет о возможности входа в атмосферу фрагмента кометы.

Что такое комета? Это небесное тело из грязного льда – ледяная глыба, в которую вморожена космическая пыль, включая органические соединения. Кометы довольно распространенное явление, ежегодно астрономы наблюдают порядка десятка комет, которые проходят сквозь внутренние области Солнечной системы, как правило, довольно далеко от Земли. Тем не менее, есть комета Энке, параметры орбиты которой очень напоминают направление полета яркого небесного тела, которое наблюдали эвенки 30 июня 1908 года.

Что произойдет с ледяной глыбой размерами порядка 50 метров, если она ворвется в атмосферу Земли со скоростью около 20 километров в секунду? Из-за трения о воздух температура тела должна будет стремительно вырасти до тысяч градусов, гигантская кинетическая энергия движущегося массивного тела превратится в тепло, а в воздухе возникнет мощная ударная волна. Ледяная глыба превратится в огромный клуб раскаленного водяного пара! Чудовищная вспышка должна будет поджечь лес на огромной территории.

Все это, судя по всему, и случилось. Поэтому не удалось найти обломков: лед превратился в пар….

А В ЭТО ВРЕМЯ

Альтернативщики не сдаются

Люди, которым кометная версия кажется неинтересной, продолжают уверять и себя, и других в том, что тут поработали совсем другие силы. Даже великий космический конструктор Сергей Павлович Королев всерьез допускал, что в сибирской тайге взорвался космический корабль инопланетян.

Так случилось, что двадцать лет тому назад я оказался в доме Дважды Героя Советского Союза, летчика-космонавта СССР Георгия Гречко. Вместе с астрономом Ириной Бакуниной мы привезли ему в подарок только что вышедшую книгу Виталия Бронштэна «Тунгусский метеорит». Георгий Михайлович очень заинтересовался: ведь в далеком 1960 году он сам участвовал в экспедиции к эпицентру тунгусского вывала леса!

«…Бронштэн тут неправильно пишет! – сказал нам Георгий Михайлович, найдя упоминание об экспедиции. – Тут у него написано, что Королев, отправляя нашу группу, сказал: «Поезжайте и разберитесь там во всем на месте». На самом деле Королев говорил не так. Он прямо сказал: «Привезите мне кусок корабля!»

Дело было в том, что Сергей Павлович поверил отчету геофизика Золотова. Алексей Золотов был в тайге три дня, осмотрел несколько обломанных деревьев и написал отчет на сотню листов! Королев всегда с уважением относился к ученым, и воспринял солидный золотовский том всерьез. А в этом отчете были указания на повышенную радиоактивность в месте взрыва, и это говорило в пользу идеи о взрыве ядерного реактора пришельцев. Королев поверил в то, что Тунгусский метеорит мог оказаться инопланетным кораблем, и конечно, его очень интересовало, как он был устроен…

«Мы прекрасно понимали, что все это полная ерунда, но – прости, Господи,– не стали об этом говорить Королеву, потому что тогда он не отправил бы нас в экспедицию, а нам очень хотелось поехать!» – пояснил Георгий Михайлович. – «Мы были неплохо оснащены, у нас был вертолет, рации, радиометры. Мы сами мерили радиацию, и я могу подтвердить: никакого повышенного фона там нет!».

Надо сказать, что радиоактивный фон в этих местах измерялся неоднократно, не только экспедицией с участием Гречко. Никаких следов радиоактивности, датируемых 1908 годом, обнаружить не удалось. Получается, что Золотов обманул общественность…. А слухи о повышенной радиоактивности в месте взрыва ходят до сих пор.

Что касается опытов Тесла, то ученые смеются над этой гипотезой, которую выдвинули люди, не знающие физики. Во-первых, электромагнитный импульс от Теслы должен был пройти из Америки в Россию через Арктику, а многочисленные очевидцы показали – космическое тело двигалось в противоположном направлении. Во-вторых, мощность энерговыделения ТКТ составила не меньше десяти мегатонн в тротиловом эквиваленте. Никакой электрический генератор такую мощность выдать в принципе не может.

российский астроном, доктор физико-математических наук, Член правления Международного астрономического общества. Фото: Сергей Язев

КСТАТИ

Все-таки комета?

Что касается кометной версии, то после наблюдений Челябинского метеорита в 2013 году, она существенно укрепилась. Мы теперь хорошо знаем, как выглядит вход в атмосферу крупного космического тела, а при таких скоростях уже неважно, что летит – глыба каменная, железная или ледяная.

P.S.

Может ли повториться тунгусская история?

Безусловно, может. В космосе огромное количество и астероидов, и комет. В 1908 году нам очень повезло: и кометное ядро было небольшое (бывают гораздо крупнее), и удар пришелся по безлюдным местам, сведений о жертвах ТКТ нет. К сожалению, в случае новой встречи кометного ядра или астероида с Землей тело-ударник столкнется с гораздо более населенной Землей и с гораздо более чувствительной к таким событиям инфраструктурой современной цивилизации. А это значит, что человечество должно вкладываться и в астрономию, и в космонавтику. У динозавров не было ни того, ни другого, и теперь нет и самих динозавров, которые не смогли предотвратить удар астероида. Хотелось бы не повторить их судьбу.

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