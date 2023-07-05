Иркутскстат рассказал, что сильно подорожало в регионе за год Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

«Иркутскстат» поделился информацией о том, как складывалось социально-экономическое положение в Иркутской области. Речь идет, конечно, о ценах на различные товары. Ведомство сравнивало показатели января-мая 2023 года и такого же периода в 2022. Кроме этого, сравнили цены и с декабрем 2021 года.

-Если сравнивать май 2023 и май 2022, то продукты подорожали на 1,5%. Однако если сравнивать цены с декабрем 2021-го, то рост куда более значительный, - говорится в исследовании ведомства.

Так, например, за практически полтора года заметнее всего подорожал сахар - аж на 39%. Далее идут крупы и бобовые, которые поднялись в цене на 25,7%. Замыкает тройку лидеров плодоовощная продукция - +20,4%.

Также заметный рост зафиксировали на макаронные изделия (на 19,9%), сливочное масло (на 15,2%). Алкоголь подорожал на 8,4%.

За первые пять месяцев 2023 года (если сравнить с таким же периодом 2022) дороже всего стало покупать рыбу и морепродукты - 13,3% роста. Неутешительные показатели и в случае с яйцами (11,1%), сливочным маслом (9,3%), молоком и другой молочной продукцией (9%), макаронными изделиями (7,5%).

Заметно снизившихся цен, увы, не зафиксировали. Сахар с мая-января 2022 года подешевел менее чем на процент, подсолнечное масло - на 5%.

Не обошлось без роста цен и на непродовольственные товары. В этом случае существенные изменения заметны в сравнении с декабрем 2021го. Моющие средства подросли в цене на 26%, электротовары (23,4%), стройматериалы (12%), ткани (11,2%) и одежда с бельем (8,7%).