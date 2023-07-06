Из зоны комфорта - на танцы: как я знакомилась на улице, а не в интернете, и чем это закончилось Фото: Елена СИНИЦА

Я крайне общительный человек, всегда открыта к новым знакомствам. Как типичный представитель поколения зумеров (родившихся в промежутке с 1997 по 2012-й), иду в ногу с трендами, первым делом "юзаю" сайты знакомств. Я не так давно перебралась в Сочи, где у меня никого. Ну а что, сидишь, листаешь анкеты - не заморочно. Правда, тогда мои попытки обзавестись приятелями и друзьями не увенчались успехом. Про повстречавшихся маменькиных сынков и воришек денег с чужих карт вы можете прочитать здесь. Комментаторы под этой историей тогда писали: «А нечего сидеть на сайтах, надо знакомиться вживую!». Что ж, «Тиндер» как раз покидает Россию, самое время прислушаться к совету. Тем более я нахожусь в прекрасном туристическом городе, людей – море, дружи – не хочу!

Работа нас связала

Я не из стеснительных, но все же попривыкла к этим нашим "интернетам", да и годы работы на удаленке тоже дали плоды. Пришлось выходить из зоны комфорта. Собралась с духом, для уверенности навела марафет и вперед – гулять.

На случай, если со знакомствами что-то пойдет не так, прихватила ноутбук – не пообщаюсь, так хоть поработаю где-нибудь в уютном кафе с видом на море. Кстати, именно трудовые будни и помогли мне завести первое знакомство. Проходящий мимо мужчина заметил, как я активно клацаю по клавиатуре со сосредоточенным лицом.

- Вы случайно не писательница? - подошел с вопросом.

- Журналист, - скромно улыбнулась в ответ.

Как оказалось, коллега по цеху! Нашли о чем поговорить: и про статьи, и про соцсети. Сохранили номера друг друга, попрощались. Кажется, старт хороший!

Привет из родного города

После такой удачи я осмелела и решила первой начать диалог с кем-нибудь. На набережной похолодало, поэтому пошла за горячим чаем. В ларьке девушка-бариста сделала ну очень вкусный напиток. Не могла это не отметить! Слово за слово, разговарились про Сочи, туристов и непогоду.

Я призналась, что не местная, а из Перми. Так как всей душой люблю родной город, стала рассказывать про его колорит: небезызвестный пермский балет, вкуснейшие посикунчики (маленькие пирожки), невероятную природу… И тут девушка меня перебивает, улыбаясь во все 32: «Я тоже из Перми!» Вот тебе раз! Приятно встретить земляка в чужом городе. Сразу теплее на душе.

До закрытия ее смены оставалось немного, поэтому я подождала и мы вместе пошли прогуляться по вечернему городу. Успели обсудить и переезд в Сочи, и жизнь в Перми. Договорились, что обязательно съездим на малую родину вместе.

И музыка тоже!

На следующий день я уже пошла напролом! На набережной иногда устраивают танцы. Играет музыка, все желающие танцуют парами и по одиночке. "В толпе не так уж неловко", - подумала я и впервые присоединилась к такой дискотеке. Веселилась, кружилась под музыку, перебрасывалась с другими фразами и комплиментами, а иногда и на полноценный диалог времени хватало! Честно? Мне очень понравилось. И даже не столько из-за знакомств, сколько из-за эмоций. Все такие красивые, счастливые, открытые… Позитивом зарядилась надолго, надо выбираться на такие мероприятия почаще! Пойду, изучу расписание.

Так зарождается дружба

После этих знакомств я задумалась: а ведь у меня именно так, совершенно случайно, и появлялись друзья. Например, с одним парнем мы познакомились, когда он облил меня водой из фонтана. Да, началось наше общение с ругани. Из-за него мне пришлось потом идти в ресторан «освежившейся». Но вот уже восьмой год мы дружим! Спустя годы он все-таки признался, что сделал это специально. Говорит, ничего умнее в голову в тот момент не пришло.

С моей самой близкой подругой мы познакомились во время консультаций в университете. Случайно сели вместе на первых парах, а она в какой-то момент говорит: «У нас в списке есть девочка, фамилия такая необычная – Синица. Не знаешь, кто это?». Улыбнулась, посмеялась, говорю: «Это вообще-то я». И вот с неловкого «ой» общение с тех пор не прекращается.

Зумерские выводы

Может быть, я сейчас скажу как ворчливая бабка, но хватит в этих ваших интернетах сидеть! Надо врываться в реальную жизнь. Конечно, непросто вот так с бухты-барахты подойти и заговорить с незнакомыми людьми. Но главное начать, а дальше все пойдет как по маслу! В самом неудачном случае вам просто откажут в знакомстве. Но разве это беда? Нет, только повод попытаться еще раз!

КОМПЕТЕНТНО

Наталья ДЕМШИНА, психолог:

Определитесь, зачем покидаете зону комфорта

- Выходить из зоны комфорта – тактика хорошая, но к этому нужно подготовиться. Проясните для себя, зачем вы это хотите сделать, что вам это даст? Можно даже прописать на листе бумаги все преимущества, так будет проще решиться на новый шаг. Не забудьте себя и похвалить, когда слова дойдут до дела. Может, вам это покажется глупым, но поверьте, лишним не будет! Ведь в какой-то степени вы прошли через стресс, сделав то, что для вас совсем непривычно.