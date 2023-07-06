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Общество6 июля 2023 8:44

Набравшей почти 300 баллов на ЕГЭ выпускнице из Саянска вручили 150 000 рублей

Девушка стала стобалльницей по русскому языку
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Дарья КИНЗИКЕЕВА
Выпускница из Саянска, набравшая на ЕГЭ 271 балл, получила 150 тысяч рублей. Фото: пресс-служба мэрии города

Выпускница из Саянска, набравшая на ЕГЭ 271 балл, получила 150 тысяч рублей. Фото: пресс-служба мэрии города

В Саянске трем выпускникам, набравшим самые высокие баллы на ЕГЭ, вручили премии. Одиннадцатиклассники получили денежный сертификат из рук мэра города Олега Бобровского. По его словам, премия – это стимул для будущих выпускников стремиться к знаниям.

В этом году 150 тысяч рублей, выделенные из Саянского благотворительного фонда, получила гимназистка Арина Осипенко, сумевшая набрать по трем предметам 271 балл. Результат школьницы стал в 2023 году лучшим в городе.

– Девушка стобалльница по русскому языку, по английскому языку – 88 баллов, а по обществознанию – 83, – рассказали в мэрии города.

Второе место и 100 тысяч рублей забрала одноклассница Арины Елизавета Лемешонок, написавшая русский язык на 95, химию – на 91 балл, а биологию – на 79.

Третий результат за выпускником школы №2 Львом Демоновым, который набрал 261 балл. Он хорошо сдал экзамен по русскому языку – 93 балла, по информатике – 90 и профильной математике – 78 баллов. Ему вручили сертификат на 70 тысяч рублей.

Будущие врач, лингвист и IT-специалист. Фото: пресс-служба мэрии города

Будущие врач, лингвист и IT-специалист. Фото: пресс-служба мэрии города

Ребята поделились, что уже решили, кем хотят стать и в каком направлении развиваться. Так, Арина пойдет на лингвиста.

- Как мама, - говорит она.

Лиза поступает на врача, а Лев хочет связать свою жизнь с IT. Уже будучи школьником, он начал работать разработчиком.

Как рассказали в пресс-службе города, традиционно в Саянске «кузницами» высокобалльников являются гимназия, вторая и четвертая школы.

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