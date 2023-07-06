Набравшей почти 300 баллов на ЕГЭ выпускнице из Саянска вручили 150 000 рублей

Выпускница из Саянска, набравшая на ЕГЭ 271 балл, получила 150 тысяч рублей. Фото: пресс-служба мэрии города

В Саянске трем выпускникам, набравшим самые высокие баллы на ЕГЭ, вручили премии. Одиннадцатиклассники получили денежный сертификат из рук мэра города Олега Бобровского. По его словам, премия – это стимул для будущих выпускников стремиться к знаниям.

В этом году 150 тысяч рублей, выделенные из Саянского благотворительного фонда, получила гимназистка Арина Осипенко, сумевшая набрать по трем предметам 271 балл. Результат школьницы стал в 2023 году лучшим в городе.

– Девушка стобалльница по русскому языку, по английскому языку – 88 баллов, а по обществознанию – 83, – рассказали в мэрии города.

Второе место и 100 тысяч рублей забрала одноклассница Арины Елизавета Лемешонок, написавшая русский язык на 95, химию – на 91 балл, а биологию – на 79.

Третий результат за выпускником школы №2 Львом Демоновым, который набрал 261 балл. Он хорошо сдал экзамен по русскому языку – 93 балла, по информатике – 90 и профильной математике – 78 баллов. Ему вручили сертификат на 70 тысяч рублей.

Будущие врач, лингвист и IT-специалист. Фото: пресс-служба мэрии города

Ребята поделились, что уже решили, кем хотят стать и в каком направлении развиваться. Так, Арина пойдет на лингвиста.

- Как мама, - говорит она.

Лиза поступает на врача, а Лев хочет связать свою жизнь с IT. Уже будучи школьником, он начал работать разработчиком.

Как рассказали в пресс-службе города, традиционно в Саянске «кузницами» высокобалльников являются гимназия, вторая и четвертая школы.

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