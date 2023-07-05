Впервые за шесть лет выпускница из Иркутской области сдала ЕГЭ по географии на 100 баллов. Как ей это удалось

Девушка влюбилась в географию еще в средних классах. Фото: из личного архива героини публикации

Выпускница иркутской школы №71 Алина Кустова написала ЕГЭ по географии без единой ошибки. Подобного результата в регионе не было уже шесть лет! Выпускница рассказала корреспонденту КП-Иркутск, в чем ее секрет.

Одна в школе выбрала этот предмет

Перечислить, не задумываясь, столицы стран или показать на карте, где расположены, например, крупнейшие месторождения каменного угля в России для Алины – задача из легких. Девушка влюбилась в географию еще в средних классах.

- Я обожаю разглядывать карты, путешествовать и наслаждаться окружающей природой. Но во многом любовь к этому предмету у меня появилась благодаря учителю, которая дала нам хорошую базу, - признается Алина. – Я сдавала географию в 9-м классе, поэтому была уверена, что справлюсь и сейчас.

География у иркутских выпускников – предмет, мягко говоря, не самый популярный. Он нужен для поступления на немногие направления, а многие просто боятся получить низкие баллы. В школе, где училась Алина, ЕГЭ по географии последний раз сдавали два года назад. В 2023-м выпускница оказалась единственной, кто решился проверить знания.

Сейчас Алина уже абитуриентка,она подала документы в несколько вузов. Фото: из личного архива героини публикации

- Я смотрела прошлые результаты и понимала, что шесть лет в области не было стобалльников по этому предмету. Последний лучший результат был в 2016 году. Я подумала, почему бы и не попробовать? Бросила себе вызов, - признается Алина. – Когда я кому-либо говорила о том, что собираюсь сдавать географию, многие удивлялись и спрашивали: «И куда ты потом? В учителя?». И только учительница сказала, что я смогу добиться результата и что она верит в меня.

Особых секретов при подготовке у Алины не было. Читала учебники, смотрела видеоуроки в интернете, решала задания из сборников по ЕГЭ, а за полгода до экзамена занималась по онлайн-курсам. Девушка признается, что ей легче было запоминать материал визуально: она внимательно вглядывалась в карты и повторяла расположение стран, рек, гор и месторождений полезных ископаемых.

- Несмотря на то, что я уверена в предмете, эмоционально было очень сложно, - признается Алина. - Это был самый первый экзамен. Немного давило и то, что сдавали этот предмет всего 230 выпускников. Нас было мало в аудитории, а на написание работы давалось всего три часа. Кое-как успела сделать все задания.

Подумала, что это ошибка

Когда девушка зашла на сайт «Госуслуги», онемела: напротив ее фамилии стоял результат 100 баллов.

- Я сначала даже не поверила, решила, что это ошибка. Но потом поняла, что действительно моя оценка,- признается Алина. – Это было невероятно! Я прыгала от радости! Я очень благодарна всем, кто поддерживал меня, моей семье, учителям и друзьям.

Особых секретов при подготовке у Алины не было. Фото: из личного архива героини публикации

Сейчас Алина уже абитуриентка. Подала документы в несколько вузов - в Иркутске, Новосибирске и Санкт-Петербурге.

- Честно говоря, до сих пор не знаю, кем хочу стать. Предпочитаю плыть по течению, - улыбается Алина. – Выбрала несколько направлений, в том числе экономику и бухгалтерию. Наверное, ближе всего мне первое. Поэтому жду результатов и очень надеюсь, что смогу получить бюджетное место!

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