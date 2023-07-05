«Мама, меня везут в чужой машине»: задержан мужчина, который сбил 20-летнюю студентку в центре Иркутска и скрылся

Недавно мужчина, который сбил сибирячку, был задержан. Фото: Алексей БУЛАТОВ

Черепно-мозговая травма, частичная потеря памяти, сломанная ключица, операция и длительное восстановление - привычный путь на работу обернулся для 20-летней студентки Анастасии Мишиной (имя изменено по ее просьбе - прим. Ред.) бедой. Девушка живет в селе Введенщина, практически каждый день ездит с двумя пересадками в Иркутск. Пока в вузе каникулы, она устроилась на лето официанткой в ресторан. В то утро, 12 июня, она как раз поехала на смену. Но на работе так и не появилась.

Когда она переходила дорогу по «зебре» на пересечении улиц Свердлова и Ленина, ее сбил автомобиль. Незнакомцы поместили пострадавшую в машину и увезли в неизвестном направлении.

- Дочка позвонила в панике и слезах, - говорит мать Анастасии Антонина Мишина (имя изменено по ее просьбе - прим. Ред.). - Для нее это совсем несвойственно. Тогда я сразу поняла, что случилось страшное. «Мама, меня везут в чужой машине в больницу», - сказала дочь и невнятно назвала адрес. Мы с мужем срочно поехали в Иркутск. Она позвонила второй раз - уже из кареты скорой помощи.

Нашли они дочь в Кировской больнице № 3. Оказалось, девушку высадили у станции Иркутской скорой медицинской помощи на ул. Омулевского и бросили там. Дежурные медики отвезли ее в больницу.

Но найти виновников оказалось непросто. Момент ДТП стерся из памяти студентки из-за травмы головы.

- Одно из последних воспоминаний Насти, как она едет по Глазковскому мосту на работу, - говорит Антонина. - Дальше пустота… Не может воспроизвести, как выходила на остановке, и даже не помнит, что звонила мне.

Детали восстанавливали по крупицам. Сначала родители предполагали, что Анастасию сбили прямо на пешеходном переходе у «Художественного музея». Ведь именно там она обычно выходила. Но, просмотрев записи с камер уличного видеонаблюдения, увидели, что Настя перешла дорогу без происшествий.

- Нам удалось связаться с водителем автобуса, - рассказывает мать пострадавшей. - По его словам, Настя действительно вышла из автобуса на остановке «Художественный музей» и направилась в сторону ул. Свердлова, как мы и предполагали. Дальше минут 5 пешком и она была бы работе в ресторане, который находится на набережной.

Недавно мужчина, который сбил Настю, был задержан.

- У Насти вспышками всплывают некоторые фрагменты ДТП. Рассказала, что вспомнила, как лежала на заднем сидении чьей-то легковой машины, праворукой. За рулем был мужчина, тот самый, которого сейчас задержали. Впереди на пассажирском кресле сидела женщина, которая кричала что-то, на нерусском языке. Позже она заметила, что Настя пришла в себя и принялась ее успокаивать. Недавно его жена вышла на связь с моей дочкой, чтобы узнать, как она себя чувствует. Как узнала номер? Предполагаем, что спросила после ДТП. Помощь не предлагала. Но нам ничего и не нужно, кроме справедливости.

ОФИЦИАЛЬНО

- Водитель, который сбил девушку, был установлен в течение 10 суток с момента аварии, - прокомментировали в ГИБДД по Иркутской области. - Это 26-летний мужчина. Прав на вождение у него не было, так как ранее документ был конфискован за нарушение ПДД. За езду без удостоверения его арестовали на восемь суток. Это наказание он уже отбыл. Что касается потерпевшей, то, как только она закончит лечение, состоится суд. По итогам материалы либо будут переданы в следственный комитет для заведения уголовного дела, либо виновника обяжут выплатить моральную компенсацию. Пока мужчине предъявлены обвинения по статье 12,24 КоАп РФ (нарушение правил дорожного движения или правил эксплуатации транспортного средства, повлекшее причинение легкого или средней тяжести вреда здоровью потерпевшего).

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