Загадочное ДТП в центре Иркутска: девушка помнит только одно - ее довезли до станции скорой и бросили

Сейчас ведутся розыскные мероприятия участников инцидента. Фото: Алексей БУЛАТОВ

«12 июня сбили девушку на пешеходе. После этого поместили в автомобиль и увезли в неизвестном направлении. Помогите найти очевидцев!» - пост с такой просьбой появился в одном из пабликов Иркутска в социальных сетях. Оставила его 50-летняя Антонина Мишина (имя изменено по ее просьбе - прим. Ред.). Она разыскивает водителя, который сбил на машине ее 20-летнюю дочь-студентку в центре Иркутска, а точнее около улицы Свердлова, 14. У девушки после аварии частичная потеря памяти, ее спровоцировала черепно-мозговая травма. Она помнит только, как ехала в автобусе на работу - устроилась на лето в ресторан официанткой. А дальше… Провал! Очнулась в больнице. Антонина рассказала историю в подробностях КП-Иркутск.

Ехала на работу

- Мы живем в селе Введенщина Шелеховского района, - говорит мать пострадавшей девушки. - Олечка учится в Иркутском государственном университете, каждый день ездит в город на занятия. Но сейчас летние каникулы. Она нашла себе подработку в одном из ресторанов Иркутска. Утром 12 июня, как обычно, поехала на смену. Я ее проводила.

Добирается Оля до столицы Приангарья с двумя пересадками. Сначала из Введенщины доезжает до Шелехова, оттуда уже на другой маршрутке - до остановки «Художественный музей» в Иркутске. Дальше минут 5 пешком – ресторан находится совсем рядом, в сторону набережной.

Картину помог воссоздать водитель автобуса

- Одно из последних воспоминаний Оли, как она едет по Глазковскому мосту, - говорит Антонина. - Дальше пустота… Она не может воспроизвести даже, как выходила на остановке. Нам удалось связаться с водителем автобуса, он и рассказал детали. По его словам, Оля действительно вышла из автобуса на остановке «Художественном музей» и направилась в сторону набережной, как мы и предполагали.

Сначала родители студентки предполагали, что их дочь сбили прямо на пешеходном переходе у «Художественного музея». Но просмотрев записи с камер уличного видеонаблюдения, увидели, как Оля перешла дорогу, причем без происшествий.

«Приоткрыла глаза и увидела мужчину за рулем»

- У Оли вспышками всплывают некоторые фрагменты ДТП. Рассказала, что вспомнила, как лежала на заднем сидении чьей-то легковой машины, праворукой. За рулем был мужчина. Впереди на пассажирском кресле сидела женщина, которая кричала что-то, на нерусском языке. Позже она заметила, что Оля пришла в себя и принялась ее успокаивать.

Также девушка рассказала, что помнит, как ее переносили в другую машину. Затем опять провал. И дальше воспоминания, как она стоит у какого-то медучреждения. Оказалось, сибирячку высадили прямо около здания Иркутской станции скорой медицинской помощи на ул. Омулевского. Даже не помогли зайти туда! Студентку заметили дежурные, увезли ее в Кировскую больницу № 3. По дороге туда Оля смогла позвонить матери - сообщила, что ее везут на скорой в больницу.

- У дочки черепно-мозговая травма и сломана ключица. В больнице врачи и сказали, что предположительно Оля попала в аварию. Мы уже обратились в полицию и следственный комитет. Они занимаются, изучают записи с камер. Видео с камер, которые установлены на здании станции скорой помощи на Омулевского, тоже просмотрят. Надеемся, тот самый автомобиль, номера попали в объектив. А вдруг нет? Просим всех, кто видел аварию, был свидетелем, откликнуться. Хотим найти виновных!

КОММЕНТАРИЙ ГИБДД

- По адресу улица Свердлова, 14 было оформлено ДТП. Сейчас ведутся розыскные мероприятия участников инцидента, - говорят сотрудники госавтоинспекции по Иркутской области. – Также изучаются записи камер видеонаблюдений, устанавливаются очевидцы. Девушка обратилась в больницу. У нее были травмы. Это основания для возбуждения статьи по факту причинения вреда здоровью.

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