Один случай на миллион: после падения на спину у 14-летней девочки появилась редкая опухоль

Сейчас девочка находится дома, ей предстоит пройти несколько курсов медицинской реабилитации. Фото: ГАУЗ ДРКБ

В Бурятии врачи детской республиканской клинической больницы прооперировали подростка с редкой опухолью позвоночника. У 14-летней девочки нашли аневризмальную костную кисту.

- Это доброкачественная опухоль, при которой образуется вздутие кости с образованием кистозных полостей, ограниченных фиброзными перегородками и содержащих кровянистую жидкость. Встречается с частотой 1 - 3 случая на 1 миллион человек. В научной литературе последних 20 лет описано всего 165 случаев данного заболевания у детей, - рассказали в ДРКБ Бурятии.

Однако редкую болячку нашли не сразу. Симптомов было не так уж много, а исследования не показывали отклонений. Что беспокоило школьнику? Сначала - боли внизу живота и задержка стула. Затем появились проблемы с мочеиспусканием. Ей провели УЗИ и рентген, но заболеваний мочеполовых органов не нашли.

А тем временем боли усиливались, они перешли уже на крестцовую область позвоночника и через три недели стали совсем нестерпимыми. Врачи собрали консилиум, на котором приняли решение госпитализировать девочку для детального обследования.

Выяснилось, что в декабре прошлого года девочка неудачно упала на спину. Тогда казалось, что обошлось без серьезных последствий. Однако оказалось, что на крестцовых позвонках появилась киста.

- Бригада молодых врачей-нейрохирургов провела высокотехнологичную операцию по удалению костного новообразования. Состояние девочки значительно улучшилось, боли сразу уменьшились, - рассказали в ДРКБ Республики Бурятия.

То, что опухоль доброкачественная, подтвердило лабораторное исследование. После этого юную пациентку направили в Москву, в НМИЦ «Институт нейрохирургии им. Н.Н. Бурденко», где она перенесла еще одну операцию.

Сейчас девочка находится дома. Ей предстоит пройти несколько курсов медицинской реабилитации.

- Пока говорить о полном выздоровлении рано – требуется тщательное амбулаторное наблюдение и не один курс восстановления, но врачи надеются на успешность принимаемых мер, – рассказали в ДРКБ.

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