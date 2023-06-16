«Скачала приложение и понеслось»: женщина из Бурятии потеряла 4 миллионов рублей из-за мошенников

Жительница поселка Нижнеангарск попалась на уловки мошенников и потеряла 4 миллиона рублей. Фото: Мария ЛЕНЦ

В Бурятии 40-летняя жительница поселка Нижнеангарск попалась на уловки мошенников и потеряла 4 миллиона рублей.

Все произошло еще 31 мая. Женщине позвонил незнакомец и представился сотрудником финансового учреждения. Он сообщил, что неизвестные пытались оформить на ее имя кредит на сумму 1,9 миллиона рублей. Чтобы предотвратить это, сибирячке нужно установить на телефон приложение, которое якобы защитит денежные средства. Но на самом деле оказалось, что это программа представляет собой сервис удаленного доступа.

Сначала женщина усомнилась в рекомендациях звонившего. Однако аферист уже успел получить через доступ к ее гаджету и сообщил ей ее личные данные, место работы и жительства и таким образом убедил ее в правдивости истории. Сибирячка настолько доверилась мошеннику, что по его указке даже поехала в Северобайкальск, чтобы обналичить оформленный кредит. На заемные деньги она купила смартфон с функцией поддержки бесконтактной оплаты и с его помощью через банкомат перевела средства на указанный счет.

Затем аналогичным способом на следующий день она распорядилась еще одним кредитом – уже на 1,4 миллиона рублей. При этом женщина пыталась возразить псевдо-сотрудникам банка и отказаться выполнять их требования, но тут с ней на связь вышли лже-правоохранители. Они пригрозили сибирячке уголовным преследованием за «отказ от содействия в поимке мошенников» и возможное разглашение информации.

- Аферисты в течение двух дней оплачивали проезд женщины на такси до банкомата и обратно. А после хищения денег в течение нескольких часов держали с ней связь, убеждая, что оба взятых ею кредита погашены. Сумма причиненного в результате противоправного деяния ущерба с учетом страхового взноса составила более четырех миллионов рублей, - рассказали в ГУ МВД Республики Бурятия.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере». Сотрудники полиции устанавливают личности мошенников.

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