Недавно обнаружили сразу три случая заболевания бешенством. Фото: Роман ИГНАТЬЕВ

Несколько десятилетий бешенство обходило Приангарье стороной. Но недавно обнаружили сразу три случая. Сначала в поселке Седаново Усть-Илимского района заболела и умерла домашняя собака, которую укусила дикая лиса. Позже в том же районе нашли мертвого соболя, зараженного бешенством. А затем в СНТ «Юбилейное» Братска из-за этой же заразы погибла домашняя кошка. Из-за этого в отдельной территории введен карантин по бешенству в Иркутской области в июле 2023.

Карантин по бешенству в Иркутской области в июле 2023: что это значит

- В СТН ввели карантин, специалисты службы ветеринарии провели дезинфекцию очага, - рассказал в своем Телеграм-канале губернатор Иркутской области Игорь Кобзев. - А в поселке Седаново обработали участок дороги и прилегающую территорию. В лесных угодьях разложат вакцину для диких животных, а жителей и дачников просят вакцинировать их питомцев.

Сделать это можно бесплатно в государственных ветеринарных клиниках. Так, в садоводстве «Юбилейном» уже привито 74 собаки и кошки, а в Седаново - 700 домашних животных. Но рекомендуется обезопасить питомцев и в других территориях.

Как понять, что животное заболело? Появляются судороги мышц глотки и дыхательных путей с последующим параличом. Также возможно сильное слюноотделение.

А может ли заразиться человек? Если больное животное укусит или поцарапает - да, говорят в Роспотребнадзоре по Иркутской области. Поэтому безнадзорных, а тем более диких животных нужно избегать, не пытаться кормить с рук и гладить. А если вас все-таки укусили, сразу обращаться в больницу. Карантин по бешенству в Иркутской области в июле 2023 является вынужденной мерой.

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