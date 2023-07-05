Лови волну!: экстремал на доске прокатился по затопленной после ливня улице в Чите

Пользователи соцсетей оценили изобретательность читинца. Фото: из личного архива Дмитрия Герасименко.

В Забайкальский край пришли затяжные дожди. И пока одни переживают о том, что из-за ливней лучше не выходить из дома, другие берут доску для вейкбординга и покоряют волны прямо на подтопленных улицах города. Так поступил экстремал из Читы Дмитрий Герасименко.

В сети появилось видео, на котором мужчина, держась за трос, привязанный к автомобилю, рассекает ночью по дождевым лужам. Их глубина позволила Дмитрию потренироваться в исполнении трюков на доске. Происходящее любитель острых ощущений заснял на камеру.

- Спасибо за плохой слив на дорогах, - пошутил Дмитрий в подписи к видеоролику.

Пользователи соцсетей оценили изобретательность читинца. Видеоролик за несколько часов набрал уже тысячи просмотров.

«Как всегда отжигает!»

«Круто!»

«С нашими морями только так!» - пишут подписчики.

идеоролик за несколько часов набрал уже тысячи просмотров. Фото: из личного архива Дмитрия Герасименко.

Тем временем в администрации Читы сообщают, что за минувшие сутки коммунальщики произвели откачку около 300 кубометров ливневых вод.

- Данная работа будет продолжена и дальше, - говорится в сообщении ведомства.

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