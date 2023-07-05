Лови волну!: экстремал на доске прокатился по затопленной после ливня улице в Чите

Пользователи соцсетей оценили изобретательность читинца. Фото: из личного архива Дмитрия Герасименко.
В Забайкальский край пришли затяжные дожди. И пока одни переживают о том, что из-за ливней лучше не выходить из дома, другие берут доску для вейкбординга и покоряют волны прямо на подтопленных улицах города. Так поступил экстремал из Читы Дмитрий Герасименко.
В сети появилось видео, на котором мужчина, держась за трос, привязанный к автомобилю, рассекает ночью по дождевым лужам. Их глубина позволила Дмитрию потренироваться в исполнении трюков на доске. Происходящее любитель острых ощущений заснял на камеру.
- Спасибо за плохой слив на дорогах, - пошутил Дмитрий в подписи к видеоролику.
Пользователи соцсетей оценили изобретательность читинца. Видеоролик за несколько часов набрал уже тысячи просмотров.
«Как всегда отжигает!»
«Круто!»
«С нашими морями только так!» - пишут подписчики.
идеоролик за несколько часов набрал уже тысячи просмотров. Фото: из личного архива Дмитрия Герасименко.
Тем временем в администрации Читы сообщают, что за минувшие сутки коммунальщики произвели откачку около 300 кубометров ливневых вод.
- Данная работа будет продолжена и дальше, - говорится в сообщении ведомства.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
«Оттолкнула в последний момент»: в Улан-Удэ мать спасла 5-летнюю дочь в ДТП, приняв удар на себя (подробнее)
«Поехал, несмотря на запреты врачей»: отец двоих детей из Иркутска героически погиб в зоне спецоперации (подробнее)
«Кажется, что папа рядом». Дочь погибшего на СВО бойца сдавала экзамены с его шевронами в руках (подробнее)