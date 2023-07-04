«Кажется, что папа рядом». Дочь погибшего на СВО бойца сдавала экзамены с его шевронами в руках

Одна из вещей, оставшихся на память о родном человеке, - это шевроны с военной формы. Фото: из личного архива героев публикации

16-летняя Елена Лопатина из Забайкалья никогда не увидит любимого отца. Он ушел служить в зону СВО и погиб при исполнении служебного долга. Одна из вещей, оставшихся на память о родном человеке, - это шевроны с военной формы. Девочка бережно хранит их. Теперь это ее талисман...

«Привыкли к его постоянным командировкам»

Отец Елены, Василий Лопатин, большую часть жизни посвятил службе. Долго работал в правоохранительных органах, затем в 2015 году подписал контракт и стал военным. Мужчина часто бывал в длительных командировках, участвовал в военной операции в Сирии. Супруга и двое детей привыкли, что главы семьи подолгу не бывает дома.

Супруга и двое детей Василия привыкли, что главы семьи подолгу не бывает дома. Фото: из личного архива героев публикации

- Командировки длились по полгода, - рассказывает Елена. – Но для меня и моего 7-летнего брата всегда было важно не то, сколько времени папа с нами проводит, а как. Он старался восполнить отсутствие, подарить нам всю любовь и заботу. С младшим часто собирал игрушечный конструктор. А я особенно любила, когда мы вместе выезжали на природу или занимались воспитанием собак. У нас их две: сибирский хаски и дворняжка по кличке Садык. Несколько лет назад, когда отец вернулся из Сирии со сломанным плечом, подобрал возле дома щенка. Он решил, что это особый знак, и оставил его у нас. «Садык» в переводе с арабского означает «друг». …

В январе 2022 года Василия командировали на учения в Белоруссию. Дочь говорит, что отец будто предчувствовал что-то нехорошее перед поездкой, не хотел отправляться туда. Но он был не из тех, кто ослушивается приказов. Мужчина часто повторял: «Раз надо – значит надо!». Эту черту в его характере особенно ценило руководство.

- Обычно отец никогда не рассказывал, куда именно он отправляется и с какой целью. Просто ставил в известность, когда примерно сможет выйти на связь, - рассказывает Елена. – Папа был разведчиком. Знаю, что 24 февраля он отправился в зону СВО. Смог позвонить домой только 7 марта, буквально на две минуты. Сказал, что очень нас всех любит.

Отец Елены, Василий Лопатин, большую часть жизни посвятил службе. Фото: из личного архива героев публикации

Это был последний разговор Василия Юрьевича с семьей. Мужчина погиб через несколько часов. Боевая машина военнослужащих попала под обстрел. Внутри находились семь человек, и только одному удалось остаться в живых.

О том, что отца больше нет, семья узнала 21 апреля. Хоронили бойца в родном городе Борзя.

Ходит с шевронами отца на экзамены

С момента гибели Василия Лопатина прошло уже почти полтора года, но в его доме все осталось без изменений: любимые часы и записная книжка лежат на привычных местах, в шкафу хранится одежда, а в гараже стоит автомобиль.

- Я распечатала фотографии отца, делаю видеоролики из семейного архива, чтобы сохранить память о нем, - рассказывает Елена. – А еще есть папины шевроны. Я брала их с собой, когда участвовала в олимпиадах и сдавала выпускные экзамены. Это мой талисман! Лежат в кармане пиджака и словно «греют» меня: кажется, что папа рядом и все хорошо.

Для Лены всегда было важно не то, сколько времени папа с нами проводит, а как. Фото: из личного архива героев публикации

Выпускнице действительно удалось сдать экзамены на «отлично» и получить красный аттестат за 9 классов. Девушка планирует поступать в колледж, в будущем видит себя юристом.

Но впереди Лопатиных еще много дел. Семья исполняет мечту отца и облагораживает пустырь напротив их дома. Василий Юрьевич собирался сделать на этом месте детскую площадку.

О том, что отца больше нет, семья узнала 21 апреля, хоронили бойца в родном городе Борзя. Фото: из личного архива героев публикации

- Площадок в нашем районе нет, и папа всегда хотел, чтобы ребята могли где-то гулять и заниматься спортом. Мы с соседями решили, что исполним его желание. Очистили пустырь от травы и мусора, построили хоккейную коробку, сделали ограждение, - рассказывает Елена. – Помогает правительство Забайкальского края, нам выделили деньги для покупки новой площадки. Хотим сделать на этой территории мемориальную доску с папиной фотографией и увековечить его память!

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