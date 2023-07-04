«Угостил друзей и знакомых»: стало известно, как зараженная медвежатина попала на стол жителей Куанды в Забайкалье

Минздрав Забайкалья: число отравившихся медвежьим мясом 4 июля достигло 11 Фото: Иван МАКЕЕВ

Врачи инфекционной больницы в Чите по телемедицинской системе консультируют коллег из Каларского района, где 11 человек были госпитализированы после употребления дикого мяса. Среди пациентов двое детей. Все пострадавшие проживают в селе Куанда, они рассказали, что ранее ели медвежатину, которая и стала причиной недомоганий. По информации министерства здравоохранения Забайкальского края на 4 июля, состояние трех человек, в том числе один несовершеннолетний, оценивается как средней степени тяжести. Остальные больные в удовлетворительном состоянии. Ситуацию уже взяли на контроль в краевом правительстве.

- Госветслужба Забайкалья, по поручению губернатора, принимает все необходимые меры по предупреждению распространения заболевания, - сообщил руководитель ведомства Андрей Лим.

Специалисты изъяли образцы мяса, их доставят в ветеринарную лабораторию для дальнейших исследований. Но как медвежатина попала на стол сибиряков? Об этом КП-Иркутск рассказала одна из местных жительниц. По словам женщины, «деликатесом» друзей и знакомых угостил мужчина, который предварительно завялил мясо. Где он его взял, пока неизвестно.

- Это было около месяца назад, - вспоминает собеседница КП-Иркутск. – Многие съели лишь по кусочку, но все равно попали в больницу. Начали проявляться симптомы: у кого-то поднялась температура, у кого-то опухло лицо. Сегодня все они лечатся в Чаре, но говорят, что всех необходимых лекарств там нет.

В минздраве отмечают, что 4 июля пострадавших жителей Куанды планируют доставить в Читу, чтобы провести полноценное обследование и установить точный диагноз.

ОФИЦИАЛЬНО

- Прокуратура Забайкальского края организовала проверку по поступившей из контролирующих органов информации о массовом отравлении жителей села Куанда Каларского района после употребления мяса дикого животного, - сообщают в пресс-службе ведомства. - В ходе проверки представители надзорного ведомства оценят исполнение требований законодательства об охоте и ветеринарного законодательства, а также проконтролирует соблюдение прав граждан на оказание медицинской помощи. При выявлении нарушений будут приняты меры прокурорского реагирования, направленные на их устранение и привлечение виновных к установленной законом ответственности.

ЭКСПЕРТНО

Наталья Волкова, начальник отделения безопасности животноводческой продукции Иркутской городской станции по борьбе с болезнями животных:

«Мясо медведей почти в 100% случаев заражено паразитами»

- Существует большое количество инфекций, которыми может заразиться человек при употреблении в пищу мяса медведя, в том числе трихинеллез. Чтобы заболеть, достаточно съесть лишь 10-15 граммов. При позднем обращении за помощью паразиты могут привести даже к летальному исходу. Трихинелла очень живучая и не погибает ни при заморозке, ни при кипячении. При этом охотники любят делать из мяса медведя строганину, что очень опасно без лабораторных исследований. Проверка на трихинеллез в государственных ветстанциях проводится бесплатно. Для этого берут образцы с определённых частей туши: диафрагмы и межрёберные мышцы. Этот метод очень быстрый, делается моментально.

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