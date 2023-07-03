«Решила помочь мужу с работой»: стали известны подробности гибели семейной пары на автозаправке в Иркутской области

Директор АЗС и его сожительница погибли при очистке цистерны в Иркутской области Фото: Иван МАКЕЕВ

Стали известны подробности трагедии, произошедшей на автозаправке 2 июля в Иркутской области. На одной из АЗС города Тайшет 42-летний директор предприятия и его 35-летняя гражданская жена очищали резервуар из-под бензина. Однако работы обернулись гибелью семейной пары. Сотрудники СК и прокуратуры устанавливают все обстоятельства случившегося.

- Заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - рассказали в региональном Следкоме.

Правоохранители работают на месте происшествия: назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, изъята интересующая следствие документация. Также ход и результаты расследования контролирует региональная прокуратура.

Но, что привело к необратимым последствиям? Как сообщил корреспонденту КП-Иркутск источник, знакомый с ситуацией, в тот день погибшая женщина решила помочь супругу с работой. Сотрудником заправки она не являлась. Также известно, что в момент гибели сибирячка была в спецодежде, в то время как ее супруг проводил очистку в повседневных вещах. По предварительным данным, влюблённые могли отравиться ядовитыми парами, поскольку не использовали защитные средства.

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