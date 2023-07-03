Из модельного агентства сбегала на вольную борьбу: пользователи соцсетей восхищаются «самой очаровательной судьей»

Фото предоставлено Викторией Барашковой.

«Многие отказываются верить, что я мастер спорта по вольной борьбе. Да и удивляются, когда слышат, что я судья и тренер», - признается журналисту КП-Иркутск 29-летняя Виктория Барашкова. При росте в 162 сантиметра она весит 48 килограммов, внешность ангельская. Часто ли встретишь такую девушки среди профессиональных борцов? Своей внешностью спортсменка из Якутска, сама того не подозревая, покорила соцсети. Постарались болельщики соревнований в Улан-Удэ, на которых та выступала арбитром. Они сняли ее на видео во время работы и опубликовали ролик в местные паблики с подписью «самая лучшая и очаровательная судья». С их мнением охотно согласились не только подписчики из Бурятии, но и республики Тывы, а также родной для Виктории Якутии. Как хрупкой с виду красавице удалось стать восходящей звездой спортивного судейства и, почему в этой сфере так мало женщин? Об этом в материале «Комсомолки».

«Это не для девочек»

Именно это от родителей услышала шестиклассница Вика в ответ на просьбу записать ее на занятия по вольной борьбе. Больше всего взрослые переживали, что их единственная дочь может ушибиться или пораниться, поэтому выбрали для нее танцы и модельное агентство. Сестер у школьницы не было. Она с интересом наблюдала за братьями-спортсменами, которые частенько приносили домой блестящие медали. И однажды девчонка поняла, что тоже хочет завоевать такую - пусть и силой.

- Мама сразу поставила ультиматум: «Наша дочь не будет бороться», но я в тайне от нее пошла в зал, где изучала приемы и занималась. Это длилось до того момента, пока тренер не позвонил родителям и не рассказал, как у меня хорошо получается. Так я и «спалилась», - смеется собеседница КП-Иркутск. – Пришлось умолять маму послушать тренера, и та все-таки разрешила остаться.

Девушка занимается вольной борьбой с детства. Фото предоставлено Викторией Барашковой.

Долгое время Вика была единственной девочкой в группе, поэтому выходить на ковер зачастую приходилось с соперниками крупнее и сильнее себя. Но это ее нисколько не пугало. Первую и самую долгожданную награду удалось завоевать в 14 лет. Девочка стала чемпионкой Международных игр «Дети Азии» в весе до 30-ти килограммов и первой победительницей в истории соревнований, так как женскую борьбу тогда только включили в программу.

Судья всероссийской категории и мастер спорта

Уже будучи опытной спортсменкой, Виктория не раз показывала успехи на республиканских, российских и даже международных коврах. Девушке пророчили большое будущее. Окончив университет с красным дипломом, она уехала из Якутии в Москву, чтобы стать частью столичной сборной. Но жить вдали от семьи не смогла и спустя два года вернулась на малую родину. С 2013 года в ее жизни начался новый этап – 19-летняя студентка впервые попробовала себя в судействе.

- Еще ребенком я смотрела на арбитров с восхищением и хотела когда-нибудь стать одной из них, - вспоминает якутянка. – После моего дебюта на чемпионате в Якутске, меня стали приглашать и на другие соревнования, но у меня была республиканская категория, которая позволяла работать только в Якутии. Хотелось большего. В 2016-м я поехала в Хабаровск на Всероссийский турнир по вольной борьбе, где у меня было две цели: выполнить норматив мастера спорта и получить удостоверение судьи всероссийской категории. Между схватками мне на протяжении двух дней приходилось посещать семинары, которые проводили при турнире, и изучать теорию, чтобы успешно сдать экзамен. Легким его не назовешь, но я добилась своего и в этот раз вернулась домой с двумя победами.

«Хочу быть сильной, как мама»

Сегодня звезду соцсетей приглашают следить за схватками в разные города России, при этом не только по борьбе, но и панкратиону. В Якутске же без нее не обходится ни один турнир. На вопрос о количестве коллег-женщин Виктория признается, что их становится больше, но по-прежнему не так много, как мужчин.

Сегодня Виктория - восходящая звезда спортивного судейства. Фото предоставлено Викторией Барашковой.

- Девушки боятся работать в этой сфере, - объясняет арбитр со стажем. – Спортсмены могут не соглашаться с мнением судьи, вести себя агрессивно и даже затеивать драки. Здесь важен характер и умение стоять на своем. Хотя я заметила, что многие при виде девушки-судьи наоборот – становятся мягче.

К слову, якутянка не только присуждает победу на ковре, но и обучает юных спортсменов, как ее добиваться. Среди воспитанников обаятельного тренера ребята до 14 лет, при этом девочек среди них всего три.

Виктория воспитывает маленькую дочку, занимается бизнесом и тренирует детей. Фото предоставлено Викторией Барашковой.

- Моя 4-летняя дочка уже заявляет: «Хочу быть сильной, как мама». Если она захочет пойти по моим стопам, сопротивляться не стану. Ведь за все, чего добилась, я искренне благодарна родителям. Ничего бы не вышло без их поддержки.

Что касается личной жизни, красавица призналась, что не замужем. Все свое свободное от работы время она уделяет родным, а также бизнесу – личному бренду одежды. В мечтах – работа на Олимпийских играх.

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