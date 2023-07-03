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3 июля 2023 6:34

Из модельного агентства сбегала на вольную борьбу: пользователи соцсетей восхищаются «самой очаровательной судьей»

Несмотря на свою хрупкую внешность, Виктория Барашкова не раз становилась чемпионкой на ковре
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
Фото предоставлено Викторией Барашковой.

Фото предоставлено Викторией Барашковой.

«Многие отказываются верить, что я мастер спорта по вольной борьбе. Да и удивляются, когда слышат, что я судья и тренер», - признается журналисту КП-Иркутск 29-летняя Виктория Барашкова. При росте в 162 сантиметра она весит 48 килограммов, внешность ангельская. Часто ли встретишь такую девушки среди профессиональных борцов? Своей внешностью спортсменка из Якутска, сама того не подозревая, покорила соцсети. Постарались болельщики соревнований в Улан-Удэ, на которых та выступала арбитром. Они сняли ее на видео во время работы и опубликовали ролик в местные паблики с подписью «самая лучшая и очаровательная судья». С их мнением охотно согласились не только подписчики из Бурятии, но и республики Тывы, а также родной для Виктории Якутии. Как хрупкой с виду красавице удалось стать восходящей звездой спортивного судейства и, почему в этой сфере так мало женщин? Об этом в материале «Комсомолки».

«Это не для девочек»

Именно это от родителей услышала шестиклассница Вика в ответ на просьбу записать ее на занятия по вольной борьбе. Больше всего взрослые переживали, что их единственная дочь может ушибиться или пораниться, поэтому выбрали для нее танцы и модельное агентство. Сестер у школьницы не было. Она с интересом наблюдала за братьями-спортсменами, которые частенько приносили домой блестящие медали. И однажды девчонка поняла, что тоже хочет завоевать такую - пусть и силой.

- Мама сразу поставила ультиматум: «Наша дочь не будет бороться», но я в тайне от нее пошла в зал, где изучала приемы и занималась. Это длилось до того момента, пока тренер не позвонил родителям и не рассказал, как у меня хорошо получается. Так я и «спалилась», - смеется собеседница КП-Иркутск. – Пришлось умолять маму послушать тренера, и та все-таки разрешила остаться.

Девушка занимается вольной борьбой с детства. Фото предоставлено Викторией Барашковой.

Девушка занимается вольной борьбой с детства. Фото предоставлено Викторией Барашковой.

Долгое время Вика была единственной девочкой в группе, поэтому выходить на ковер зачастую приходилось с соперниками крупнее и сильнее себя. Но это ее нисколько не пугало. Первую и самую долгожданную награду удалось завоевать в 14 лет. Девочка стала чемпионкой Международных игр «Дети Азии» в весе до 30-ти килограммов и первой победительницей в истории соревнований, так как женскую борьбу тогда только включили в программу.

Судья всероссийской категории и мастер спорта

Уже будучи опытной спортсменкой, Виктория не раз показывала успехи на республиканских, российских и даже международных коврах. Девушке пророчили большое будущее. Окончив университет с красным дипломом, она уехала из Якутии в Москву, чтобы стать частью столичной сборной. Но жить вдали от семьи не смогла и спустя два года вернулась на малую родину. С 2013 года в ее жизни начался новый этап – 19-летняя студентка впервые попробовала себя в судействе.

- Еще ребенком я смотрела на арбитров с восхищением и хотела когда-нибудь стать одной из них, - вспоминает якутянка. – После моего дебюта на чемпионате в Якутске, меня стали приглашать и на другие соревнования, но у меня была республиканская категория, которая позволяла работать только в Якутии. Хотелось большего. В 2016-м я поехала в Хабаровск на Всероссийский турнир по вольной борьбе, где у меня было две цели: выполнить норматив мастера спорта и получить удостоверение судьи всероссийской категории. Между схватками мне на протяжении двух дней приходилось посещать семинары, которые проводили при турнире, и изучать теорию, чтобы успешно сдать экзамен. Легким его не назовешь, но я добилась своего и в этот раз вернулась домой с двумя победами.

«Хочу быть сильной, как мама»

Сегодня звезду соцсетей приглашают следить за схватками в разные города России, при этом не только по борьбе, но и панкратиону. В Якутске же без нее не обходится ни один турнир. На вопрос о количестве коллег-женщин Виктория признается, что их становится больше, но по-прежнему не так много, как мужчин.

Сегодня Виктория - восходящая звезда спортивного судейства. Фото предоставлено Викторией Барашковой.

Сегодня Виктория - восходящая звезда спортивного судейства. Фото предоставлено Викторией Барашковой.

- Девушки боятся работать в этой сфере, - объясняет арбитр со стажем. – Спортсмены могут не соглашаться с мнением судьи, вести себя агрессивно и даже затеивать драки. Здесь важен характер и умение стоять на своем. Хотя я заметила, что многие при виде девушки-судьи наоборот – становятся мягче.

К слову, якутянка не только присуждает победу на ковре, но и обучает юных спортсменов, как ее добиваться. Среди воспитанников обаятельного тренера ребята до 14 лет, при этом девочек среди них всего три.

Виктория воспитывает маленькую дочку, занимается бизнесом и тренирует детей. Фото предоставлено Викторией Барашковой.

Виктория воспитывает маленькую дочку, занимается бизнесом и тренирует детей. Фото предоставлено Викторией Барашковой.

- Моя 4-летняя дочка уже заявляет: «Хочу быть сильной, как мама». Если она захочет пойти по моим стопам, сопротивляться не стану. Ведь за все, чего добилась, я искренне благодарна родителям. Ничего бы не вышло без их поддержки.

Что касается личной жизни, красавица призналась, что не замужем. Все свое свободное от работы время она уделяет родным, а также бизнесу – личному бренду одежды. В мечтах – работа на Олимпийских играх.

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