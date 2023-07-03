Директор автозаправки и его жена погибли при очистке цистерны из-под бензина в Иркутской области

Два человека погибли при проведении работ по очистке резервуара из-под бензина. Фото: прокуратура Иркутской области

В Иркутской области директор автозаправочной станции и его гражданская супруга погибли во время очистки цистерны из-под бензина.

Все произошло 2 июля на одной из АЗС в Тайшете. 42-летний директор предприятия и его 35-летняя гражданская супруга погибли при проведении работ по очистке резервуара из-под бензина. Сотрудники СК и прокуратуры устанавливают все обстоятельства случившегося.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - рассказали в СУ СК по Иркутской области.

Сейчас следователи работают на месте происшествия: назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, изъята документация. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

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