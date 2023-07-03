Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Иркутск
ФотоВидеоСпецоперацияПолитикаОбществоЭкономикаВ миреЗвездыЗдоровьеСоцподдержкаНаукаАфишаСпортКоронавирусКолумнистыПроисшествияНациональные проекты РоссииВыбор экспертовДокторФинансыЯ знаюСемьяЖенские секретыПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыДефицит железаТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Иркутск
+21°
Boom metrics
Сегодня:
Еще
Происшествия3 июля 2023 4:28

Директор автозаправки и его жена погибли при очистке цистерны из-под бензина в Иркутской области

СК завел уголовное дело после гибели двоих людей на АЗС в Тайшете
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Два человека погибли при проведении работ по очистке резервуара из-под бензина. Фото: прокуратура Иркутской области

Два человека погибли при проведении работ по очистке резервуара из-под бензина. Фото: прокуратура Иркутской области

В Иркутской области директор автозаправочной станции и его гражданская супруга погибли во время очистки цистерны из-под бензина.

Все произошло 2 июля на одной из АЗС в Тайшете. 42-летний директор предприятия и его 35-летняя гражданская супруга погибли при проведении работ по очистке резервуара из-под бензина. Сотрудники СК и прокуратуры устанавливают все обстоятельства случившегося.

- Возбуждено уголовное дело по признакам преступления по статье «Нарушение требований охраны труда, повлекшее по неосторожности смерть двух и более лиц», - рассказали в СУ СК по Иркутской области.

Сейчас следователи работают на месте происшествия: назначены судебно-медицинские экспертизы, допрашиваются свидетели, изъята документация. Расследование уголовного дела находится под контролем прокуратуры.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

Она сказала «да». Пожарный сделал предложение возлюбленной во время футбольного матча (подробнее)

Взяла кредит и заняла у подруги: жительница Иркутской области лишилась 6 млн рублей, доверившись лжеброкерам (подробнее)

«Больше не спрашивают, где мама»: многодетная женщина пропала при загадочных обстоятельствах в Забайкалье (подробнее)

ЧППроисшествия: ЧП