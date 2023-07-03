Она сказала «да». Пожарный сделал предложение возлюбленной во время футбольного матча

Фото: МЧС Республики Бурятия

На днях в Улан-Удэ прошел чемпионат по футболу. В нем приняли участие семь команд из местных ведомств, госкорпораций и бизнеса. Но больше всего участниками болельщикам спортивного мероприятия запомнилась не победа команды «Огнеборец» ГУ МЧС России по Бурятии, кстати именно они получили пальму первенства в семи играх и дошли до финала, а поступок пожарного из 72 пожарно-спасательной части Андрея Кобиша. На 4 минуте он открыл счет в решающем матче, забил гол в ворота противника, а после этого сделал предложения руки и сердца своей возлюбленной.

- После гола Андрей сделал любимой девушке предложение руки и сердца. Наталья ответила заветное: «Да», - рассказали о трогательной истории в пресс-службе ГУ МЧС республики Бурятия.

На видеокадрах, которые представили в ведомстве, можно увидеть, как молодой человек выбегает в центр футбольного поля, встает на колено перед возлюбленной и протягивает ей коробочку с кольцом. Возлюбленная пожарного явно не ожидала такого сюрприза. После того как девушка приняла кольцо, Андрей подарил ей роскошный букет красных роз, а затем вновь вернулся к игре. Сколько влюбленные официально встречаются вместе и как долго молодой человек готовился к предложению руки и сердца в ведомстве не уточняют. Кстати, команда «Огнеборец» в тот день стала чемпионом со счетом 7:0.

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