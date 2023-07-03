«Мечтаю стать судьей»: выпускник из Иркутской области раскрыл секрет, как сдал ЕГЭ почти на 300 баллов

Юноша посвятил два года подготовке к экзаменам ради заветной мечты – он хочет стать судьей.

«Предполагал, что у меня будет достойный результат, но все равно был очень рад и удивлен», - признается Александр Мещеряков. Выпускник лицея Шелеховского района написал ЕГЭ по русскому языку без единой ошибки! Юноша посвятил два года подготовке к экзаменам ради заветной мечты – он хочет стать судьей.

Пятерки в дневнике с младших классов

- В школе я был круглым отличником еще с младших классов, - рассказывает Александр Мещеряков. – Гуманитарные предметы мне всегда давались хорошо. Особенно люблю историю, обществознание и русский язык. Но и в точных науках старался не отставать.

И все не зря! Благодаря отличным оценкам его в 11 классе, приглашали на самое волнующее событие для выпускников – бал губернатора.

К ЕГЭ, признается выпускник, готовился сам, без помощи репетиторов. Два года штудировал сборники заданий, смотрел видеоуроки в Сети и занимался по советам учителей из лицея.

Александр говорит, что родители и учителя верили в него и на меньшее даже не рассчитывали. Фото: из личного архива героя публикации

- Старался равномерно распределять нагрузку, изучал тему за темой, - рассказывает Александр. – Уделял занятиям практически каждый день. Хотя с русским языком трудностей никогда не было, интуитивно чувствую, как правильно писать и ошибаюсь редко.

На пробном экзамене он набрал 100 баллов.

- Я очень сильно хотел получить такой же результат и во время ЕГЭ, - признается Александр. - Но понимал, что это непросто. Многое зависит и от варианта, который попадется, и от внимательности. Перенервничаешь, забудешь поставить одну запятую и сразу потеряешь балл! Я очень переживал, все-таки от результатов зависит поступление в вуз. Но когда увидел задания, сразу понял, что справлюсь.

Мечтает приносить пользу обществу

Результат – 100 из 100! Александр говорит, что родители и учителя верили в него и на меньшее даже не рассчитывали. Кроме русского языка он сдавал историю (93 балла), обществознание (90 баллов) и базовую математику (оценка «отлично»).

Сибиряк надеется, что полученные баллы помогут ему при поступлении в вуз. Александр уже передал документы в Иркутский государственный университет.

- Поступаю на юридический факультет. Буду учиться в родном городе, уезжать никуда не хочу, - рассказывает выпускник. - К сожалению, бюджетных мест на моем профиле «Юриспруденция» нет. Но для абитуриентов, которые окажутся первыми в рейтинге, возможно, будут льготы.

Гуманитарные предметы мне всегда давались хорошо. Фото: из личного архива героя публикации

Будущую профессию он выбрал еще в средних классах.

- В моей семье в основном экономисты и представители технических профессий. А я хочу стать судьей и приносить пользу обществу: выносить справедливые решения и помогать снижать уровень преступности.

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