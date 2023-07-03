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3 июля 2023 11:01

«Мечтаю стать судьей»: выпускник из Иркутской области раскрыл секрет, как сдал ЕГЭ почти на 300 баллов

Выпускник из Шелеховского района сдал ЕГЭ почти на 300 баллов
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Юноша посвятил два года подготовке к экзаменам ради заветной мечты – он хочет стать судьей.

Юноша посвятил два года подготовке к экзаменам ради заветной мечты – он хочет стать судьей.

«Предполагал, что у меня будет достойный результат, но все равно был очень рад и удивлен», - признается Александр Мещеряков. Выпускник лицея Шелеховского района написал ЕГЭ по русскому языку без единой ошибки! Юноша посвятил два года подготовке к экзаменам ради заветной мечты – он хочет стать судьей.

Пятерки в дневнике с младших классов

- В школе я был круглым отличником еще с младших классов, - рассказывает Александр Мещеряков. – Гуманитарные предметы мне всегда давались хорошо. Особенно люблю историю, обществознание и русский язык. Но и в точных науках старался не отставать.

И все не зря! Благодаря отличным оценкам его в 11 классе, приглашали на самое волнующее событие для выпускников – бал губернатора.

К ЕГЭ, признается выпускник, готовился сам, без помощи репетиторов. Два года штудировал сборники заданий, смотрел видеоуроки в Сети и занимался по советам учителей из лицея.

Александр говорит, что родители и учителя верили в него и на меньшее даже не рассчитывали. Фото: из личного архива героя публикации

Александр говорит, что родители и учителя верили в него и на меньшее даже не рассчитывали. Фото: из личного архива героя публикации

- Старался равномерно распределять нагрузку, изучал тему за темой, - рассказывает Александр. – Уделял занятиям практически каждый день. Хотя с русским языком трудностей никогда не было, интуитивно чувствую, как правильно писать и ошибаюсь редко.

На пробном экзамене он набрал 100 баллов.

- Я очень сильно хотел получить такой же результат и во время ЕГЭ, - признается Александр. - Но понимал, что это непросто. Многое зависит и от варианта, который попадется, и от внимательности. Перенервничаешь, забудешь поставить одну запятую и сразу потеряешь балл! Я очень переживал, все-таки от результатов зависит поступление в вуз. Но когда увидел задания, сразу понял, что справлюсь.

Мечтает приносить пользу обществу

Результат – 100 из 100! Александр говорит, что родители и учителя верили в него и на меньшее даже не рассчитывали. Кроме русского языка он сдавал историю (93 балла), обществознание (90 баллов) и базовую математику (оценка «отлично»).

Сибиряк надеется, что полученные баллы помогут ему при поступлении в вуз. Александр уже передал документы в Иркутский государственный университет.

- Поступаю на юридический факультет. Буду учиться в родном городе, уезжать никуда не хочу, - рассказывает выпускник. - К сожалению, бюджетных мест на моем профиле «Юриспруденция» нет. Но для абитуриентов, которые окажутся первыми в рейтинге, возможно, будут льготы.

Гуманитарные предметы мне всегда давались хорошо. Фото: из личного архива героя публикации

Гуманитарные предметы мне всегда давались хорошо. Фото: из личного архива героя публикации

Будущую профессию он выбрал еще в средних классах.

- В моей семье в основном экономисты и представители технических профессий. А я хочу стать судьей и приносить пользу обществу: выносить справедливые решения и помогать снижать уровень преступности.

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