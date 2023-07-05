«Поехал, несмотря на запреты врачей»: отец двоих детей из Иркутска героически погиб в зоне спецоперации

Мужчина дважды покидал родной дом, чтобы защищать жителей ЛНР и ДНР. Фото: личный архив Татьяны Денисовой

Добрый, отзывчивый, неравнодушный к чужим проблемам. Таким в памяти родителей, жены и друзей навсегда останется Максим Денисов. Мужчина дважды покидал родной Иркутск, чтобы защищать жителей Луганской и Донецкой народных республик. Решение заключить контракт и вступить в ряды Вооруженных сил России он принял вскоре после начала спецоперации, при этом срочную службу никогда не проходил – не позволяло здоровье. Несмотря на запреты врачей, Максим все же исполнил воинский долг и был верен своему решению до последних секунд жизни. 6 февраля жизнь бойца оборвалась из-за выстрела вражеского снайпера. Дома его ждали два маленьких сына - трех и полутора лет.

Никому не сказал

Строитель по образованию Максим Денисов 12 лет работал водителем-экспедитором в различных крупных компаниях. Опыт вождения за плечами серьезный – за руль парень сел в 18 лет. Узнав об объявленной на территории Украины борьбе с нацистами, сибиряк не мог остаться в стороне. В тайне от родных весной прошлого года он сообщил руководству, что увольняется по собственному желанию.

- О том, что собирается отправиться на СВО, он никому не сказал. Знал, что будем против, - вспоминает в беседе с корреспондентом КП-Иркутск мама Максима Денисова Татьяна Михайловна. – Известно об этом стало, когда контракт был уже заключен. Как ему удалось пройти медкомиссию, остается загадкой – сын родился с пороком сердца, хотя это и не мешало ему жить.

Крепкого мужчину определили в воздушно-десантные войска. Семья проводила его 19 мая, после чего он уехал в Псков, где больше месяца проходил подготовку.

- На самом деле, для нас поступок Максима не стал шоком. В этом был весь он, - продолжает говорить иркутянка. – Сорваться в 3 часа ночи, чтобы прийти кому-то на помощь для сына было обыденностью. В 2015 году в числе добровольцев Максим тушил лесные пожары на Байкале, так как очень любил свою малую родину и здешнюю природу.

Добрый и отзывчивый - таким всегда был иркутянин Максим Денисов. Фото: личный архив Татьяны Денисовой

К слову, всю свою сознательную жизнь мужчина хотел работать в правоохранительных органах. Желание примерить полицейскую форму было больше, чем мечтой детства, но, к сожалению, такой же несбыточной из-за отсутствия у Максима военного билета. Вернувшись домой со службы в зоне СВО, он планировал получить необходимый документ и связать судьбу с МВД.

Ранение и возвращение домой

«Мам, ты на работе? Выйди, к тебе курьер приехал», - обрадовал Татьяну Михайловну звонком в начале декабря Максим. Женщина даже подумать не могла, что вместо доставщика огромный букет цветов ей вручит сам сын. Оказалось, что во время выполнения боевой задачи он пережил контузию. Десантника направили на лечение в Санкт-Петербург, но тот решил провести это время с семьей и сюрпризом прилетел в Иркутск. Не ожидала увидеть мужа на пороге квартиры и Наталья. Супруга была счастлива, ведь верила, что любимому еще нескоро удастся вырваться в отпуск. Дома военнослужащий провел месяц, после чего ему было необходимо вновь вернуться к боевым товарищам.

- Как бы это не звучало, но в первый раз я спокойно провожала Максима, - признается Наталья. – Но перед второй поездкой меня мучило плохое предчувствие. Я вцепилась в него с объятиями и не хотела отпускать. Конечно же, он даже не даже не думал прятаться. Говорил, что является примером для наших мальчиков. В качестве оберега положила ему с собой металлический жетон с гравировкой «отец двоих сыновей» и иконку. Муж всегда носил их с собой.

«Примите соболезнования…»

4 февраля рядовой Денисов в последний раз вышел на связь с женой. Он предупредил, что отправляется на задание и пообещал, что все будет хорошо. Связь с ним оборвалась на неделю, пока тишину не прервал звонок из военкомата. Все стало понятно, когда на том конце провода прозвучало: «Примите соболезнования…».

Первенец Максима все еще ждет, когда папа вернется домой. Фото: личный архив Татьяны Денисовой

- Максим погиб при обстреле под Луганском, - говорит мать бойца. – Поверить в это тяжело до сих пор. Как и сын решила не оставаться в стороне. Теперь я помогаю другим ребятам – с другими волонтерами плету маскировочные сети.

Проводить героя в последний путь пришли около 200 человек. Сослуживцы отзываются о Максиме как о человеке честном и преданном, для которого не было ничего важнее семьи.

Памяти сына Татьяна Денисова посвятила строки:

Наш город грустит о тебе,

Все помнят тебя, скучают –

По твоей открытой, доброй улыбке.

На телефоне часто видео,

Посвященное тебе включают.

Осталась без мужа жена молодая,

Ушел ты, оставил свое продолжение,

Не скажешь, как обычно «мам, привет»

И не подаришь мне из роз букет.

За что мне бог дал тяжкие страданья?

Зачем заставил в горе жить?

Прости, сынок!

Ты настоящий наш герой!

Мы не забудем подвиг твой!

Твои друзья, что стоят за Россию,

Помнят тебя как доброго, умного, веселого товарища.

Ты шел впереди, никого не боялся

За победу, за Родину ты жизнь отдал,

Ты героически сражался.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ

«Кажется, что папа рядом». Дочь погибшего на СВО бойца сдавала экзамены с его шевронами в руках. (подробности)

«Он всегда повторял: «Своих не бросаем». Многодетный отец героически погиб в зоне СВО, закрыв собой командира части. (подробности)

«Вылитый папа»: жена Героя России Максима Концова рассказала о сыне, названном в честь погибшего отца. (подробности)