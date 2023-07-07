«Просигналили ракетницей»: двух без вести пропавших во время сплава в Бурятии туристов нашли живыми

Двух из пяти пропавших во время сплава в Бурятии туристов нашли живыми. Фото: архив БПСО

Новостями о поисках без вести пропавших на реке Снежной туристов поделились в пресс-службе ГУ МЧС России по республике Бурятия. 23 июня группа из восьми человек вышла на сплав по реке, однако 6 июля поступило сообщение о том, что все четыре катамарана перевернулись, люди оказались в воде. Выбраться на берег удалось троим мужчинам, в том числе главе группы. Судьба пяти из них до этого времени была неизвестна.

- Два человека найдены живыми, - сообщают в МЧС. - Спасатели смогли установить координаты местоположения туристов с вертолета. Мужчины, услышав звук вертолета МЧС просигналили ракетницей. Спасатели высадились в ближайшей точке от места обнаружения и направляются к ним пешком.

Однако поиски остальных участников группы продолжаются – это мужчина и две девушки.

Напомним, среди туристов числятся жители Новосибирска, Перми, Ханты-Мансийска и Минусинска. Ранее корреспонденту КП-Иркутск удалось связаться с женой одного из выживших сибиряков.

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