«Занимается водным туризмом всю жизнь»: жена выжившего во время сплава в Бурятии туриста рассказала о случившемся

Пять участников новосибирского турклуба пропали при сплаве в Иркутской области Фото: Алексей БУЛАТОВ

- Муж занимается водным туризмом всю жизнь. Как минимум, с 15-ти лет. Профессионально или нет – другой вопрос, - рассказывает в беседе с корреспондентом КП-Иркутск супруга одного из участников туристического клуба в Новосибирске. Под руководством Евгения Томских (имя изменено – прим. Редакции) 23 июня группа из восьми человек вышла на сплав по реке Снежной в Бурятии. Однако 6 июля в МЧС поступило сообщение о том, что все четыре катамарана перевернулись, туристы оказались в воде. Выбраться на берег удалось троим мужчинам, в том числе главе группы.

Приехали из Новосибирска, Перми, Ханты-Мансийска и Минусинска

По словам жены Евгения, на полюбившийся маршрут в Бурятии приятели возвращались раз в два года. Готовиться к очередной поездке начали еще весной. В апреле ее супруг писал в соцсетях:

«Основной состав сформирован. 3 К2 (катамаран-двойка – прим. Редакции). Все с соответствующим опытом. Два экипажа были дважды на Снежной в 2019 и 2021 годах… Ищем двух участников, чтобы дополнить состав до 8 человек».

Как стало известно КП-Иркутск, среди отдыхающих были не только жители Новосибирска - трое из них приехали из Перми, Ханты-Мансийска и Минусинска. Так как для большинства из них сплав был далеко не первым, услуги турфирм или гидов компании не понадобились. Катамараны и экипировка, в том числе спасательные жилеты, также использовались свои.

Судьба пяти человек неизвестна

Как и положено, Евгений Томских зарегистрировал группу и запланированный маршрут (пятой категории сложности) в республиканском МЧС. Согласно указанной им информации, точкой отправления стало село Баянгол в Закаменском районе. Преодолеть расстояние в 180 километров по реке с учетом остановок на отдых и ночлег туристы планировали за две недели, закончив сплав 8-9 июля в селе Выдрино.

Однако за пару дней до прибытия в пункт назначения все пошло не по плану. Утром 6 июля приятели вновь спустили катамараны на воду и продолжили путь, но во время прохождения порогов в Слюдянском районе Иркутской области надувные «двойки» друг за другом начали опрокидываться. Люди попали в стремительный поток. Лишь вечером того же дня руководитель команды смог связаться с экстренными службами и рассказать о случившемся. Позже выяснилось, что чудом уцелел еще один турист – он вышел на правый берег Снежной, примерно в 8 километрах от федеральной трассы «Байкал». Судьба остальных пяти человек остается неизвестной. Среди пропавших без вести числятся две девушки.

- Сегодня мой муж и другие участники группы присоединятся к работе спасателей и помогут в поисках, - заключает супруга Евгения Томских.

В настоящее время людей разыскивают полицейские, следователи СК и сотрудники Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС России. Из Иркутска вылетел вертолет Ми-8.

Стоит отметить, что 4 июля на Приангарье обрушились сильные ливни, которые привели к паводкам. Реки вышли из берегов и затопили 417 участков и два жилых дома в двух садоводствах и семи населенных пунктах. В связи с этим на территории Иркутской области введен режим повышенной готовности, в Слюдянском районе - режим ЧС. Стала ли стихия причиной случившегося на Снежной? Это предстоит выяснить сотрудникам правоохранительных органов.

ОФИЦИАЛЬНО

В обстоятельствах произошедшего разбираются сразу в двух регионах. Прокуратура Бурятии начала проверку. Также за дело взялись в СУ СКР по Иркутской области:

«По данному факту следственным отделом по Слюдянскому району организовано проведение доследственной проверки по признакам преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности двум и более лицам»».

Тем временем прокуратура Приангарья проконтролирует работу СК и проверит законность решений, принятых следователями.

ВАЖНО

Стали известны последние новости о поисках пропавших при сплаве туристов из Новосибирска.

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