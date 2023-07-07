В Иркутской области пропали пять туристов после опрокидывания катамаранов на реке

Фото: Алексей БУЛАТОВ

На реке Снежной в Слюдянском районе вечером 6 июля пропали пять туристов после опрокидывания четрых катамаранов. Об этом сообщает пресс-служба СУ СКР России по Иркутской области. Известно, что троим удалось спастись.

Сейчас правоохранители вместе с сотрудниками Байкальского поисково-спасательного отряда МЧС ищут пропавших людей.

По факту произошедшего начата доследственная проверка. За ее ходом также будет следить региональная прокуратура.

- Законность принятых следователями решений будет проверена органами прокуратуры, - говорится в релизе ведомства.

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