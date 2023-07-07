«Такого явления не существует»: астроном из Иркутска развенчал мифы о громовой Луне

Фото: Юлия и Валерий Шевцовы, ИРАО.

Кровавое Суперлуние, громовая Луна, грозовая Луна – эти все яркие эпитеты пестрили перед глазами жителей Иркутска. Астрологи обещали неприятности, особо суеверные предостерегали от походов к врачу, а метеозависимым желали здоровья. Мы узнали у генерального директора Иркутского планетария, так ли страшна Луна, как ее малюют. Павел Никифоров развеял популярные мифы вокруг этого события.

ГРОМОВАЯ ЛУНА И СУПЕРЛУНИЕ – ЭТО ОДНО И ТО ЖЕ?

– «Громовая Луна» и «Суперлуние» – это не научные термины, а значит, могут означать практически всё что угодно. Но если про «Суперлуние» мы читаем в прессе в течение последних нескольких лет в значении «полнолуние, происходящее близко по времени к перигею Луны», то словосочетание «Громовая Луна» мы слышим впервые и пока не знаем что оно означает. По всей видимости, Луну назвали громовой, потому что это звучит красиво и привлекает внимание. Такое название для июльской Луны подходит по той причине, что грозы происходят преимущественно в этом месяце. Однако эти метеорологические явления никак не связаны с астрономическими событиями. Можно, например, называть Луну громовой до или после каждой грозы.

Павел Никифоров - председатель Иркутского регионального астрономического общества. Фото: Алексей Головщиков.

ГОВОРЯТ, ГРОМОВАЯ ЛУНА ОЧЕНЬ ОПАСНА. ЭТО ПРАВДА?

– Если кто-то желает думать, что для него что-то может нести опасность, то мы не сможем этому помешать или как-то на это повлиять. Луна же вращается по своей орбите вокруг Земли на протяжении тысяч миллионов лет и её влияние на Землю более-менее постоянно и прогнозируемо. Приходите наблюдать Луну в Астрономическую обсерваторию Иркутского планетария и посмотрите нашу модель системы Земля – Луна, тогда Вы наглядно «увидите и почувствуете» это влияние.

ЖИТЕЛИ ИРКУТСКА ЕЩЕ УВИДЯТ КРОВАВУЮ ЛУНУ?

– Строго говоря, и в полнолуние 3 июля ее нельзя было назвать «кровавой», поскольку этот эпитет применяется к Луне, находящейся в тени Земли во время лунного затмения. Ближайшее такое явление произойдет 29 октября. Однако это затмение будет частным, то есть не вся Луна попадет в земную тень.

Жителей Иркутска в августе ждет два «Суперлуния». Фото: Алексей Головщиков

Надо сказать, что Луна прекрасна в любой фазе! Мы любуемся красотой растущей Луны, когда она появляется невысоко над горизонтом сразу после захода Солнца, и её узенький серп украшает вечерний небосклон. Затем Луна дорастает до половинки. Как говорят астрономы, наступает «первая четверть». Это лучшее время для наблюдения деталей лунного рельефа в телескоп - на широком лунном терминаторе - границе света и тени - можно увидеть многочисленные и крайне интересные детали лунного ландшафта. В следующую неделю Луна будет оставаться на небе уже всю ночь, постепенно увеличивая свою фазу до полного круга - наступит полнолуние. Это красиво, но если вы посмотрите на такую Луну в телескоп вы не увидите ни гор, ни кратеров, ведь тени от этих образований исчезнут. В следующую неделю для того чтобы увидеть Луну, вам нужно будет выйти на улицу во второй половине ночи. В отличие от ландшафта первой четверти Луны, вы увидите больше морей, чем кратеров и гор - и это замечательно, ведь последнюю четверть Луны, в отличие от первой, наблюдают значительно реже, её невозможно увидеть вечером, только перед рассветом. На следующую неделю Луна исчезнет с неба - наступит фаза новолуния - к Земле будет повёрнуто неосвещённое Солнцем полушарие Луны.

Я НЕ УСПЕЛ УВИДЕТЬ СУПЕРЛУНИЕ. У МЕНЯ ЕЩЕ ЕСТЬ ШАНС В ЭТОМ ГОДУ?

– Полнолуния, то есть одинаковые фазы Луны, происходят каждый синодический месяц или каждые 29 с половиной суток, в то время как ближайшие расстояния от Земли до Луны происходят каждый оборот Луны вокруг Земли, то есть каждый сидерический (звёздный) месяц или период обращения, каждые 27,3 суток. Следующее полнолуние произойдёт 2 августа, а полнолуние 31 августа – второе за календарный месяц - в некоторых странах будут называть «голубой Луной». И это не из-за цвета – он ничем не будет отличаться от 2 августа – а просто потому, что два раза за календарный месяц Луна в полнолунии бывает редко. «Однажды под голубой Луной» - это примерно как «После дождичка в четверг», то есть очень редко.

Иркутский планетарий проводит наблюдения как в городе, так и за его пределами. Фото: ИРАО

И второго августа и, тем более, тридцать первого августа полнолуния наступят в момент когда Луна будет находится ещё ближе к Земле, чем во время полнолуния третьего июля. Только вот глядя на небо, вы не заметите разницы в размере Луны в «суперлуние» и в «обычное» полнолуние.

ДЛЯ ЛЮБИТЕЛЕЙ ТОЧНОСТИ

– Для того, чтобы не быть голословным по поводу суперлуний, давайте посмотрим на данные о движении Луны и ближайших полнолуниях, проходящих вблизи лунного перигея взятые по астрономическому календарю на 2023 год Александра Козловского.

Полнолуние в июле 2023 года наступило третьего числа в 11 часов и 39 минут по всемирному времени или в 19 часов 39 минут по иркутскому времени, а через одни сутки и 10 часов 49 минут Луна достигла перигея своей орбиты и находилась на расстоянии 360 тысяч 151 километр. Следующее же полнолуние наступит второго августа в 2:32 иркутского времени и уже через 11 часов и 20 минут в этот же день, второго августа 2023 года, Луна дойдёт до перигея своей орбиты и будет находится от Земли на расстоянии ещё меньшем, чем в июле - 357 тысяч 311 километров. Это еще одно «Суперлуние».

Однако в следующий раз Луна минует точку перигея раньше полнолуния лишь на 9 часов 45 минут на расстоянии 357 тысяч 182 километра, это произойдёт 30 августа в 23 часа 51 минуты, а полнолуние мы сможем наблюдать 31 августа в 9 часов 36 минут. Таким образом, из всех трёх ближайших «суперлуний» будет одно «Суперсуперлуние» – 31 августа 2023 года.