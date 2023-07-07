Завершены поиски без вести пропавших во время сплава в Бурятии туристов из Новосибирска Фото: ГУ МЧС по Бурятии

Завершены поиски туристов, пропавших без вести при сплаве на реке Снежной. Свой маршрут 8 человек начинали из Бурятии, однако 6 июля в Слюдянском районе Иркутской области все катамараны перевернулись при переходе через пороги. Трое мужчин выбрались и передали информацию в МЧС. Днем 7 июля спасатели на Ми-8 обнаружили еще двоих потерявшихся. Услышав звуки приближающегося вертолета, они запустили сигнальную ракетницу. Поиски также проводили полицейские и следователи СК. Уже вечером стало известно, что все участники группы живы.

- Всех нашли, все живы, - сообщил КП-Новосибирск президент федерации спортивного туризма Иркутской области Андрей Лебедев.

Напомним, большая часть туристов приехала в Бурятию ради сплава по маршруту пятой категории сложности из Новосибирска, трое - из Ханты-Мансийска, Минусинска и Перми. Путь начали 25 июня из села Баянгол. Преодолеть расстояние в 180 километров по реке с учетом остановок на ночлег планировали за две недели, закончив сплав 8-9 июля в селе Выдрино. Однако за пару дней до прибытия в пункт назначения все пошло не по плану. Известно, что сплав туристы организовывали самостоятельно. Многие делали это в третий раз.