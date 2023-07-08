Из-за непогоды и высоких цен туристы не рвутся на Байкал: места на базах отдыха на лето еще есть Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В разгаре сезон летних отпусков. Хорошо, если успели заранее спланировать отдых и путешествия. Ну а если нет? Открываем большой секрет - можно ехать на Байкал. "Но ведь все жилье на берегах озера было забронировано еще в мае?" - спросите вы. А вот и нет! Оказывается, сейчас гостевые дома, отели и базы отдыха «чахнут» от нехватки туристов. Не упускайте шанс насладиться природой и погреться на солнышке. Ведь осталась всего половина лета!

- Прорваться в самые популярные точки - на остров Ольхон и Малое Море - можно, причем даже есть места на ближайшие две недели, - в голос уверяют местные туроператоры. - Обычно летом на острове столько отдыхающих, что яблоку негде упасть. А нынче пустовато. То ли непогода виновата, то ли подорожавшее жилье и рестораны…

Ценники и правда «кусачие». Жилье на Ольхоне и на Малом Море стоит примерно одинаково. Один из самых бюджетных вариантов: номер на двоих в благоустроенной турбазе обойдется примерно в 26 тысяч рублей за пять суток. Завтраки, обеды и ужины в местных кафе «вытащат» из кармана еще 10-15 тысяч рублей. А развлечения? Минимум - 1,5 тысячи с человека за часовую прогулку по озеру на катере. Если же хотите отправиться в дневное путешествие на север острова, на живописный мыс Хобой с экскурсоводом, то выложите 4-5 тысяч рублей.

- Думаем, в августе жилье немного подешевеет. Так, пять суток на двоих обойдутся в 20 тысяч. А вот цены на питание и развлечения остаются прежними, - говорят в турфирмах.

На вопрос, есть ли альтернатива дорогому жилью, советуют позвонить местным: иногда они сдают свои домики в аренду за 1,5-2 тысячи за ночь. А почему бы и нет? Да, туалет на улице, зато сэкономите. Плюсом баня, а попариться на берегу Байкала - особое удовольствие. Ну или поехать "дикарями" с палатками, арендовав примерно за 500 рублей место на территории баз отдыха.

И все же, непогодой сибиряков трудно запугать. Почему туристы еще не заполонили берега озера? На этот вопрос ответил Игорь Коваленко, председатель Сибирской Байкальской ассоциации туризма.

- Сейчас мы пожинаем плоды пандемии, - говорит эксперт. - Тогда из-за ограничений никто не ездил отдыхать, все сидели дома. Туристический бизнес от этого сильно пострадал: не остается ничего другого, как повышать цены, чтобы оправиться. Но местного туриста это не устраивает, никто не хочет переплачивать. А вот гостей из Москвы цены едва ли удивят. Еще ждали поток путешественников из Китая, но они пока не едут из-за долгого оформления виз и дорогого консульского сбора. Ждем возврата безвизового режима.

А В ЭТО ВРЕМЯ

Появятся новые маршруты

В Иркутской области продолжают создавать новые локации для путешественников. Так, в порту Байкал проложат два маршрута протяженностью 5 и 12 км. Большую тропу обустроят за три года, а вот малую можно будет посетить уже в августе. До конца лета там установят навигацию, смотровую площадку и инфраструктуру.

- Туристы смогут выйти к истоку Ангары, где сохранились участки затопленной КБЖД, - рассказывает Умар Рамазанов, директор ФГБУ «Заповедное Прибайкалье». - А также увидеть церковь на горе, Белый камень и единственный сохранившийся на Байкале маяк. Кстати, эту достопримечательность планируют обновить.

И это еще не все. После 20 июля запустят круизный маршрут «Заповедное ожерелье Байкала».

- Туристы проведут 10-14 дней на воде Байкала, посещая все захватывающие места, - добавил Умар Рамазанов. - Пока разработаны два укороченных маршрута, которые объединят Иркутскую область и Бурятию.