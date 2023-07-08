В Нижнеудинском районе в ДТП с автобусом погибли 14-летняя девочка и водитель Nissan Pathfinder Фото: ГУ МВД по Иркутской области

В Иркутской области правоохранительные органы работают на месте аварии с междугородним автобусом, в результате которой погибли два человека. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области.

-В ночь на 8 июля на 1295 км федеральной автодороги Р-255 «Сибирь» в районе поселка Замзор Нижнеудинского района столкнулись Nissan Pathfinder с автобусом, который двигался по маршруту «Красноярск-Братск», - говорят в МВД.

ДТП случилось в ночь на 8 июля Фото: ГУ МВД по Иркутской области

Как итог, скончались на месте 24-летний водитель и 14-летняя пассажирка авто. Трем пассажирам иномарки потребовалась помощь медиков. Один из них - подросток, он находится на амбулаторном лечении. Взрослые же теперь находятся в Нижнеудинской районной больнице, так как их травмы оцениваются как тяжелые.

Что касается автобуса, то в нем были 47 пассажиров и 3 водителя, один из которых госпитализирован.