Найден седьмой турист, пропавший во время сплава в Бурятии Фото: Иван МАКЕЕВ

Спасатели МЧС России доставили 7-го туриста, который пропал во время сплава в Бурятии. Теперь он в поселке Новоснежная Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.

- Борт Ми-8 МЧС России вновь вылетел в район поисков, - добавили в МЧС.

Сейчас неизвестно местонахождение еще одной туристки. Ее ищут наземная, водная и авиа- группировки.

Напомним, 23 июня группа из восьми человек вышла на сплав по реке Снежной в Бурятии. Однако 6 июля в МЧС поступило сообщение о том, что все четыре катамарана перевернулись, туристы оказались в воде. Выбраться на берег удалось троим мужчинам, в том числе главе группы.

Как стало известно КП-Иркутск, участники сплава приехали из разных городов: Новосибирска, Перми, Ханты-Мансийска, Минусинска. КП-Иркутск также удалось поговорить с супругой одного из выживших.