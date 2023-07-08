В Иркутской области мужчина спас тонущих в Ангаре детей, но утонул сам Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Иркутской области спасение на воде двух детей обернулось трагедией. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по региону.

-Днем 8 июля в экстренные службы Усолья-Сибирского поступил сигнал, что на Ангаре тонут двое мальчиков, а их спасает мужчина, который находился на берегу, - говорят в МЧС.

Он поспешил помочь, спас одного ребенка, второго помогли вытащить на берег очевидцы. Однако сам мужчина не смог спастись. Теперь МЧС ведет поиски утонувшего.

Ранее сообщалось, что спасатели МЧС России доставили 7-го туриста, который пропал во время сплава в Бурятии. Теперь он в поселке Новоснежная Иркутской области. Об этом сообщает пресс-служба ГУ МЧС России по Иркутской области.