Второе ДТП за сутки: жуткая авария с автовозом произошла на трассе «Байкал» в Иркутской области

Второе ДТП за сутки с участием автовоза произошло в Иркутской области 9 июля Фото: УГИБДД ГУ МВД России по Иркутской области

В воскресенье, 9 июля, на 132 километре федеральной трассы Р-258 «Байкал» произошло серьезное ДТП с участием автовоза. Около 19:30 в районе Ореховой Пади Слюдянского района водитель Nissan Note выехал на встречку, где на скорости врезался в тягач с полуприцепом, который направлялся из Улан-Удэ в Иркутск.

- В результате аварии, 41-летний мужчина за рулем легкового автомобиля был доставлен в медицинское учреждение с тяжелыми травмами, - сообщают КП-Иркутск в пресс-службе Госавтоинспекции Приангарья. - Водитель «КАМАЗа» не пострадал.

Также полицейские отмечают, что перевозимые автовозом машины не повреждены. На месте случившегося инспекторы ГИБДД организовали реверсивное движение. В настоящий момент проводится проверка, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.

Напомним, смертельная авария утром 9 июля произошла на 141 км автодороги Р-258 «Байкал» в районе поселка Утулик Слюдянского района. Трагедия унесла жизнь 30-летнего мужчины. Он погиб в карете скорой помощи, на руках медиков, которые пытались его реанимировать.