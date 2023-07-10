"Мистика какая-то!": у сибиряка четверо детей родились 7 числа, но в разные годы

У Максима четверо детей, и все они родились 7 числа, но в разные годы. Фото: личный архив героя публикации.

«Книга рекордов по вам плачет!», - смеются друзья и знакомые 35-летнего Максима Салтанова, сотрудника МЧС из Забайкальского края. У него четверо детей, и все они родились 7 числа, но в разные годы. Магия чисел, не иначе!

- Конечно, такое не спланируешь, - отшучивается мужчина. - Так получилось!

Сначала не придали значения

Раньше магии чисел Максим в своей жизни никогда не замечал. Фото: личный архив героя публикации.

- С первой женой Галиной познакомился в юности. Она тогда работала медсестрой. Нам по 20 лет, молодые, безумно влюбленные… Поженились, а 7 августа 2007 года у нас родилась первая дочка Варвара. Встречал их из роддома с цветами, помню, что был на седьмом небе от счастья…

А 7 июня 2013 года в семье Салтановых родилась вторая дочка Таисия.

- Мы с женой тогда не придали этим цифрами значения, - говорит Максим. - Я и представить не мог, что спустя годы поеду в роддом снова в те же даты!

Судьба сложилась так, что спустя пару лет супруги развелись. Но по сей день поддерживают хорошие отношения.

"Может, это знак?"

15-летняя Варвара в этом году уже закончила школу и мечтает поступить в железнодорожный техникум. Фото: личный архив героя публикации.

В 2019 году друзья познакомили его со второй будущей женой Викторией, работающей в лесхозе. Стали жить вместе, решили пожениться, супруга забеременела. Сына назвали Юрием. Но вот странность: он появился на свет в тот же день, что и Варвара - 7 августа.

- Роды у жены были тяжелые. Юра должен был родиться только в сентябре. Но в августе жена упала в обморок и прямо на живот, - говорит мужчина. - Тогда ей экстренно сделали кесарево.

Тогда Максим слишком был обеспокоен здоровьем жены и сына, поэтому было не до магии цифр. Но спустя пару месяцев, когда опасности миновали, мужчина заметил это необычное совпадение.

Но настоящая магия ждала Максима и Викторию впереди. Женщина забеременела снова.

- Вика должна была рожать только в середине июня 2023-го. Мы с ней, конечно, шутили, мол, по логике наш второй сын должен родиться 7 июня, - откровенничает мужчина. - Но шутки кончились, когда Егор действительно появился на свет в этот день! Я был в шоке! Подумал: может это знак? Разве бывают такие совпадения? Раньше магии чисел в своей жизни никогда не замечал.

Родились в одни даты, но не похожи

15-летняя Варвара в этом году уже закончила школу и мечтает поступить в железнодорожный техникум, а 10-летняя Таисия хочет быть похожа на старшую сестру: такая же спокойная, старательная, учится на одни пятерки. А вот трехлетний Юра характером явно не в старших сестер - не может усидеть на месте и секунды. Глаз да глаз за малышом! А новорожденный Егор подрастает, набирается сил.

Пока дни рождения дети вместе не праздновали. Галина с девочками переехала в другой город, поэтому семьями видятся не так часто. Хотя связь, разумеется, поддерживают.

- Ну а я всегда покупаю подарки на дни рождения сразу для двоих детей, - с улыбкой говорит отец.

КОНКРЕТНО

Эвелина СИНКЕВИЧ, психолог, нумеролог:

"Семь - особенная цифра"

- Семерка - знак колесницы и передвижения, а еще цифра ангела. Исходя из дат рождения этих ребят, можно предположить, что, когда они вырастут, то смогут легко путешествовать, создавать свой бизнес, быстро добиваться всех целей и исполнять свои мечты.

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