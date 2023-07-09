Нашли у торгового центра: стали известны подробности гибели пропавшей 1,5-годовалой девочки из Иркутска

Фото: СУ СКР по Иркутской области

«Найдена. Погибла». Спустя месяц после исчезновения 1,5-годовалой девочки из Иркутска волонтеры «Лиза Алерт» сообщили печальные вести и заявили о прекращении поисков. Информацию о гибели ребенка подтвердили и в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области.

Стало известно, что тело ребенка было найдено рядом с торговым центром у моста. Все эти дни - с 9 июня, когда малышка исчезла из поле зрения родителей - ни следователи, ни спасатели, ни волонтеры не прекращали поиски девочки. Прошел ровно месяц и версия про несчастный случай подтвердилась.

- Следователи СК не исключали, что ребенок мог утонуть. Поисковые мероприятия до сегодняшнего дня не приостанавливались, - сообщили в пресс-службе ведомства.

Точную причину смерти ребенка определит судебно-медицинская экспертиза.

Напомним, в начале лета семья девочки отдыхала на берегу реки Ушаковка. Взрослые выпивали и весело проводили время, когда их дети были предоставлены сами себе. В какой-то момент малышка исчезла из виду и бесследно пропала.

- В настоящее время следователи, следователи-криминалисты и сотрудники МЧС работают на месте происшествия. После осмотра тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается, - заключили в СК.

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