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Происшествия9 июля 2023 2:04

Что известно о поисках полуторагодовалой девочки, которая месяц назад пропала на берегу реки Ушаковка

Пропавшую в Иркутске полуторагодовалую девочку ищут уже месяц
Виктория КУДАЕВА
Виктория КУДАЕВА
Фото из личного архива героев публикации

Фото из личного архива героев публикации

Ровно месяц назад всю область потрясло сообщение об исчезновении полуторагодовалой Кристины Докучаевой из Иркутска. 9 июня девочка отдыхала вместе с родителями и их друзьями на берегу реки Ушаковка. Внезапно ребенок исчез из виду. Восстанавливаем хронологию событий тех дней и расскажем на каком этапе сейчас находятся поиски полуторагодовалого ребенка.

9 июня, первый день поисков

Как рассказали в СУ СК Иркутской области, в пятницу, 9 июня, около 12:30 жители одного из СНТ, заметили компанию взрослых и детей, которые направлялись к берегу реки. Среди них была и Кристина. Отдыхающие выбрали удобное место, организовали небольшой пикник и наслаждались теплой погодой. Внезапно мать малышки обнаружила, что ее дочь пропала. Сначала взрослые пытались найти Кристину самостоятельно: осматривали кусты и берег. Но через десять минут стало понятно, что своими силами им не справиться и они обратились за помощью.

Из МВД информацию тут же передали в Следственный комитет. На место выехали следователи, криминалисты, сотрудники полиции, кинологи, водолазы и волонтеры поисково-спасательных отрядов. К поискам подключились местные жители и рыбаки.

- Мы сразу же провели эксперимент. Скинули пластиковую бутылку в том месте, где предположительно исчезала девочка. Всего за 20 минут она прошла до впадения в Ангару. Это больше двух километров, - рассказывает старший лейтенант юстиции, заместитель руководителя следственного отдела по Куйбышевскому району Иркутска Алексей Дамбуев.

Пока сотрудники полиции и волонтеры прочесывали берег реки и осматривали местность с помощью квадрокоптеров, следователи СК принялись рассматривать другие версии произошедшего. Нет ли в этой истории криминального следа?

Фото: СУ СКР России по ИРкутской области

Фото: СУ СКР России по ИРкутской области

- В первый же день была опрошена мать девочки, и те лица, с которыми она отдыхала. Все они давали одни и те же показания. Прохожие, которые видели как компания следовала к берегу реки, не заметили, что девочка находилась в каком-то подавленном состоянии. Они не заметили ничего подозрительного в их поведении, - рассказывает Алексей Дамбуев.

Следователи также направились к дому, где проживала семья. Признаков криминала там обнаружено не было. Ребенок рос и воспитывался в надлежащих условиях. Соседи и родные семьи отзывались о матери положительно. Девочка была единственной, желанной и любимой…. Версия с похищением тоже не рассматривалась как основная, - поясняет Алексей Дамбуев.

- Во-первых, ребенок исчез из виду за считанные минуты. Во-вторых, само место пропажи не похоже для места похищения. Только если рассматривать версию, что кто-то подплыл с аквалангом и похитил девочку с воды. Но это уже из грани фантастики.

Таким образом, уже в первый день становилось понятно, что с Кристиной действительно произошел несчастный случай. Эту же версию подтвердили и кинологи. Поисковая собака обнаружила след малышки, он обрывался как раз у воды. Было заведено уголовное дело по признакам преступления по статье «Причинение смерти по неосторожности». Водолазы совершили несколько пробных погружений, но это не привело ни к какому результату. В первые сутки, в месте, где Ушаковка впадает в Ангару, в районе Фортуны, была установлена преграждающая сеть. В прилегающих СНТ были расклеены ориентировки с фотографией девочки. А местных жителей и рыбаков уведомили о порядке действий при появлении какой-либо информации. Поиски продолжались до наступления сумерек.

10 июня, второй день поисков

С наступлением утра участники поисково-спасательной операции вернулись на Ушаковку. Ориентировки были направлены в населенные пункты, которые прилегают к Ангаре. Это Ангарск, Усолье-Сибирское, Бохан, Свирск и Залари. Правоохранители и волонтеры продолжали обход берега реки и спускались ниже по течению. Также с этим осматривались заброшенные постройки, колодцы и кусты.

Мы не останавливались на одной версии несчастного случая с утоплением, продолжали работу и по другим направлениям, - поясняет Алексей Дамбуев. - Таким образом, собирали доказательства того, что в исчезновении ребенка действительно нет криминального следа.

Параллельно с этим водолазы совершили еще несколько погружений и работали с подводными камерами. А над рекой продолжали летать квадрокоптеры. Безрезультатно! Работы по поиску Кристины шли также до наступления сумерек и продолжились утром следующего дня. 11 июня, третий день поисков Мы поняли, что «топчемся на месте» после того как три раза обследовали русло Ушаковки и ничего не обнаружили, - рассказывает Алексей Дамбуев. Следователи решили расширить зону поисков по Ангаре.

Фото: Лиза Алерт

Фото: Лиза Алерт

Спустя месяц поисков

В настоящий момент поиски полуторагодовалой девочки продолжаются. Следователи-криминалисты совместно с сотрудниками МЧС ежедневно на катерах обследуют берега Ангары. К сожалению, информации о предполагаемом местонахождении ребенка пока нет.

Сейчас мы ведем работу с участниками поисково-спасательной операции. Фиксируем какие участки местности были осмотрены, какие проводились действия, к каким результатам они привели, - поясняет Алексей Дамбуев. - На протяжении всего этого времени мы находимся во взаимодействии с волонтерами и водолазами-добровольцами. Аккумулируем информацию, которую получали от них. В любом случае расследование дела не приостанавливается. Мы продолжаем проводить необходимые мероприятия и следственные действия.

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