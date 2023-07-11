Стрелявшего в военкома жителя Усть-Илимска обвиняют в терроризме, его ждет суд Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Иркутской области перед судом предстанет 26-летний житель Усть-Илимска, который едва не убил военного комиссара. 26 сентября 2022 года мужчина пришел в городской военкомат вместе с призванными на службу знакомыми. В актовый зал он пронес самодельный обрез одноствольного ружья. В этот момент перед сибиряками выступал Александр Елисеев. Спланировавший нападение преступник подошел к военкому, достал оружие и три раза выстрелил в него, после чего разлил в помещении горючую жидкость и поджег.

- При попытке покинуть здание обвиняемый был задержан сотрудниками Росгвардии, по ходатайству СК помещен судом под стражу, - напоминают в пресс-службе прокуратуры региона.

Состояние пострадавшего оценивалось как тяжелое из-за многочисленных ранений. Было решено поместить его на ИВЛ. Вскоре после ЧП из столицы Приангарья вылетела комплексная бригада, в составе которой работали травматолог, сосудистый хирург, торакальный хирург, анестезист-реаниматолог и медсестра-анестезистка. Как только Елисеев стал транспортабелен, его доставили в Иркутск бортом санавиации. В конце октября стало известно о том, что раненого военкома был перевели из реанимации в обычную палату. В ноябре Александра Владимировича выписали, а медиков, спасших ему жизнь, отметили наградами. 16 человек получили почетные грамоты губернатора Иркутской области, 11 − благодарности главы региона, двум медицинским работникам вручили почетные грамоты министерства здравоохранения Приангарья

- 26-летний мужчина обвиняется в совершении террористического акта и незаконном изготовлении и перевозка оружия, - отмечают в пресс-службе СУ СКР по Иркутской области. - Следствием собрана полная доказательственная база причастности злоумышленника к совершению данных преступлений. Было допрошено более 80 свидетелей, проведено 13 сложных экспертиз.

Также федеральному учреждению был причинен ущерб на сумму более 1 миллиона рублей. Уголовное дело направлено прокуратурой в 1-й окружной военный суд для рассмотрения по существу.

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