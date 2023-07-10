«Встретила любимого не в свадебном платье, а в трауре»: боец из Ангарска погиб, закрыв собой товарищей от снаряда

Фото: личный архив героя публикации.
Еще в августе прошлого года 32-летний Илья Пахтанов из Ангарска сделал возлюбленной предложение руки и сердца. 22-летняя Полина сказала заветное «Да!». Пара расписалась, но свадьбу было решено сыграть только через год: молодоженам хотелось устроить роскошный праздник. Но Илье не было суждено проводить Полину к алтарю в белом свадебном платье. Вместо этого сибирячка в траурном костюме провожала своего героя в последний путь. В феврале мужчина погиб на СВО, прикрывая двоих напарников от снаряда.
Встретила его в 7 лет
Фото: личный архив героя публикации.
- Впервые встретила Илью, когда мне было всего 7 лет, а ему 18, - говорит сибирячка. - Он тогда работал в магазине, где и моя мама. В детстве проводила там много времени.
Второй раз судьба свела их летом 2019 года. Девушка тогда училась на втором курсе по направлению «Национальная безопасность» в Иркутском госуниверситете.
- Подруга пригласила нескольких друзей посидеть в кафе. В тот день пришел и Илья, мы друг друга узнали, обрадовались встрече, - рассказывает Полина. - Но не сразу стали общаться. Спустя пару месяцев я обратилась с просьбой помочь в учебе, разобраться в тонкостях военной подготовки - ведь он в прошлом военнослужащий, мог подсказать. Так и завязалось общение.
Илья по образованию программист, но после выпуска из университета пошел в армию, а после подписал контракт на несколько лет. Вернувшись, стал дизайнером: разрабатывал наклейки для машин, изготавливал и продавал их.
Отправился добровольцем
Фото: личный архив героя публикации.
- Илья предложил переехать жить к нему, сделал предложение. Мы строили большие планы на жизнь, мечтали о детях...
Но как только объявили частичную мобилизацию, Илья решил отправиться к землякам, которые уже отдавали долг Родине. Не хотел отсиживаться, пока остальные на линии соприкосновения. Пошел добровольцем.
- Пыталась отговорить Илью от поездки. Первый раз заставила задуматься о дочери, которая у него осталась от первого брака. Тогда он отложил поездку. Второй раз Илья не отправился на СВО, потому что у меня умер дедушка, и я нуждалась в поддержке... Но на третий раз схитрил. Сказал, мол: «Поеду на вахту». Поверила. Через месяц он вернулся домой и признался, что доставлял гуманитарный груз в зону СВО. А в январе 2023 года снова уехал. Я безумно переживала. Но Илья часто звонил, это меня успокаивало. Готовилась к свадьбе, которую мы планировали на август...
Не сразу поверила, что Ильи больше нет
Фото: личный архив героя публикации.
Долгожданная примерка подвенечного платья должна была состояться 19 февраля. Но за полторы недели ей позвонили.
- По голосу сразу узнала друга моего Ильи, - едва сдерживая слезы, рассказывает Полина. - Он говорил как-то странно и скомкано. Я сразу заволновалась: «Ранен? Болен?»
Оказалось, Илья в составе группы отправился на задание. Блестяще выполнив его, ребята возвращались назад. Но вдруг их напали обстреливать. Сибиряк прикрыл собой двух сослуживцев от снаряда. Товарищей спас, а сам погиб…
- Я не сразу поверила, - рассказывает Полина. - Начала звонить Илье, но никто не брал трубку. Потом через его сослуживцев вышла на начальника части. А тот все подтвердил …
22 февраля тело доставили в Ангарск, там его похоронили. А за его смелый героический поступок представили посмертно к ордену Мужества.
- Я безумно горжусь Ильей и буду гордиться всю жизнь, - говорит жена героя. - Люблю его всем сердцем…
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