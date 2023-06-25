«Такая быстрая, настоящая Пуля!»: Боец спас щенка на СВО и отправил к родителям в Иркутск

Но поле боя - не место маленькой собачке. Фото: личный архив героя публикации.

Утром Ульяна Скворцова (имя изменено в целях безопасности - прим. Ред) из Иркутска вместе с мужем и внучкой торопилась в аэропорт. С минуты на минуту должен был приземлиться самолет из Москвы. А в нем – пассажирка, которую ждали почти два месяца, - маленькая собачка по кличке Пуля. Ее передал семье сын Ульяны Антон, который сейчас находится на СВО.

Он отправился на спецоперацию в сентябре прошлого года. Не мог сидеть сложа руки, хотел помочь друзьям и близким, которые уже уехали защищать Родину. Подписал контракт.

- Пытались отговорить, но сын для себя все решил, - рассказывает Ульяна Скворцова. - Тем более, он с детства мечтал быть военным. Окончил институт МВД в Иркутске, но со службой не сложилось, поэтому устроился охранником в частную компанию. А еще он с детства любит животных, частенько подбирал хвостатых на улице и приносил домой.

А теперь и на СВО нашел пушистого друга.

Теперь дворняга - настоящий член семьи Скворцовых. Фото: личный архив героя публикации.

- В апреле, когда Антон стоял на посту, из леса к нему выбежала крохотный щенок, дворняга размером с ладошку. Откуда она там взялась? Возможно, поблизости находился населенный пункт, оттуда и убежала. Конечно, сын не смог ее бросить, взял с собой, - говорит сибирячка. - Оказалось, это девочка. Быстрая, озорная, настоящая Пуля! Так и назвал. Поселил с собой, делил с ней сухпаек...

Но поле боя - не место маленькой собачке. Он решил отправить четвероногую к родителям, в Иркутск. Понимал, что дома ей будет комфортнее. Да и семья обрадовалась, узнав, что у них скоро «пополнение».

Но как доставить щенка через всю страну в Сибирь, за пять тысяч километров? Через знакомых Скворцовы вышли на волонтеров платформы «Россия – страна возможностей, и они согласились помочь.

- Пулю отвезли на машине из Луганска в Солнечногорск, в центр передержки домашних животных. Там она прожила три недели, - говорит Ульяна. - За это время сделали необходимые прививки и паспорт. А потом самолетом из Москвы до Иркутска доставили нам. С нетерпением ее ждали!

И теперь дворняга - настоящий член их семьи. Пулю поселили в будку на участке возле частного дома. Она игривая, веселая, хотя иногда, наверняка, скучает по хозяину.

- Бывает, что капризничает, - смеется Ульяна. – Может пробраться в дом и погрызть мебель. Но она ведь еще ребенок! Мы все понимаем и не ругаем ее.

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