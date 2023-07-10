«Мы осматривали это место не раз»: стали известны новые подробности обнаружения полуторагодовалой девочки в реке Ушаковка

Следователи предполагают, что с ребенком мог произойти несчастный случай. Фото: СУ СК по Иркутской области

Несколько недель жители Иркутской области ждали сообщений о результатах поиска полуторагодовалой девочки, которая 9 июня пропала на берегу реки Ушаковка. Напомним, малышка находилась вместе с родителями, которые отдыхали вместе с компанией друзей, но неожиданно исчезла из виду. Следователи предположили, что с ребенком мог произойти несчастный случай. Эту же версию подтвердили кинологи. След девочки обрывался около воды.

На поиски вышло около сотни человек: это сотрудники полиции, МЧС, волонтеры поисково-спасательных отрядов, водолазы, местные жители и добровольцы. Девочку искали с воды и с воздуха. Участники поисковой операции несколько раз обследовали дно Ушаковки. С каждым днем надежда отыскать малышку живой и невредимой исчезала, но поиски не прекращались.

И вот, спустя ровно месяц после исчезновения, волонтеры поисково-спасательной операции опубликовали пост с печальным известием: «Найдена. Погибла».

Информацию КП-Иркутск подтвердили и в региональном СК. Тело ребенка было найдено рядом с торговым центром у моста в реке Ушаковка. Известно, что девочку обнаружили местные жители, которые сплавлялись в этом месте на плоту.

- После осмотра тело будет направлено на судебно-медицинскую экспертизу. Расследование уголовного дела продолжается, - рассказали в ведомстве.

Сообщение массово разлетелось по соцсетям и СМИ. Пользователи задаются вопросом: почему тело малышки нашли только сейчас? Ведь дно реки тщательно обследовалось специалистами и волонтерами.

- Мы действительно осматривали это место. И не один раз, - рассказывает руководитель регионального отделения водолазная группа «ДобротворецЪ» Дмитрий Роговой. – Вероятно, девочка периодически цеплялась где-то выше по течению то в одном, то в другом месте. И по итогу ее вынесло к мосту. Только такие предположения. Хотя вариантов может быть много. Следствие будет разбираться.

Дмитрий отмечает, что во время пропажи ребенка, уровень воды в реке был достаточно большим. Когда водолазы вышли на поиски, уровень воды уже упал.

- Мы ставили на это большой упор. Надеялись, что вода будет чистая и мы сможем ее найти, - рассказывает Дмитрий. – В тот день, когда мы искали, воды где-то было по колено, где-то по пояс, где-то по грудь. Она была относительно чистая и нормально просматривалась. Но к сожалению, обнаружить мы ее не смогли.

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