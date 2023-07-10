Иркутский альпинист сорвался с горного хребта в Хабаровском крае и чудом остался жив

Восхождение на хребет для мужчины едва не закончилось трагедией. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Хребет Дуссе-Алинь – одно из «Семи чудес Хабаровского края». Эти непроходимые горные перевалы притягивают к себе внимание альпинистов и путешественников со всей страны. Среди них – житель Иркутской области Иван Темников (имя изменено – прим. Редакции). Но восхождение на хребет для мужчины едва не закончилось трагедией.

Все произошло в субботу, 8 июля. В 4 часа утра в службу МЧС по Хабаровскому краю поступило сообщение о том, что два альпиниста сорвались со скалы на горном хребте Дуссе-Алинь в Верхнебуреинском районе. Мужчинам срочно требуется эвакуация.

- Место труднодоступное, расположено в горах. Быстро добраться туда можно только авиацией, - рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю. – На место направился вертолет Ми-8. На его борту находились спасатели и медик.

Сотрудникам МЧС пришлось пешком пройти больше 2-х километров до места, где находились пострадавшие. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Туристы с помощью спутникового телефона сообщили свои координаты. Спасатели добрались до места, но оказалось, что рядом не было площадки, которая бы подходила для посадки. Поэтому сотрудникам МЧС пришлось пешком пройти больше 2-х километров до места, где находились пострадавшие.

Как выяснилось, на Дуссе-Алинь находится хорошая тренировочная площадка для спусков и подъемов, а также для отработки различных упражнений. Во время одной из таких тренировок и произошло ЧП. Сорвался альпинист из Иркутской области, Иван Темников. Мужчина находился на «страховке», но как «маятник» получил удар о скалу и потерял сознание. Второй альпинист, житель Хабаровского края, страховал Ивана. От рывка он сильно ударился о камни, но смог удержать напарника и аккуратно опустил его вниз. Туристы самостоятельно оказали помощь пострадавшим первую помощь. Однако иркутянину становилось все хуже. Туристам ничего не оставалось как обратиться к спасателям за помощью.

- При осмотре ничего угрожающего жизни мужчин не было. Однако спасатели обнаружили закрытые повреждения. У одного альпиниста была травма руки, у другого – ушиб позвоночника, - рассказали в ГУ МЧС по Хабаровскому краю. – Чтобы не нанести мужчине дополнительных повреждений, спасатели несли пострадавшего на носилках до вертолета.

Эвакуация выдалась непростой. Камни на дороге были сложены грудами, поэтому сначала спасатели ставили носилки с пострадавшим, а затем взбирались сами. Сложности передвижения по пересыпанной камнями местности добавлял заросший стланник (невысокий стелющийся кустарник, произрастающий в виде густых труднопроходимых зарослей – прим. Редакции). Доставлять альпиниста до вертолета помогали и сами туристы из группы. Второй мужчина, с рукой на перевязи, шел самостоятельно.

Сейчас мужчины находятся под наблюдением медиков. Фото: ГУ МЧС России по Хабаровскому краю.

Вечером 8 июля вертолет Ми-8 доставил пострадавших в Хабаровск. На аэродроме спасатели передали пострадавших специалистам из медицины катастроф. Сейчас мужчины находятся под наблюдением медиков.

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