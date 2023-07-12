Установка по переработке нефтепродуктов горит в Ангарске на площади 240 кв м

Прокуратура Ангарска поставила на контроль установление всех обстоятельств пожара. Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

Девять пожарных расчетов работают на тушении частной установки по переработке нефтепродуктов в Ангарске. Сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 07:22. Очевидцы рассказали, что пламя распространяется в промзоне, на автодороге 15А. Как оказалось, огонь охватил установку для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта на площади 240 квадратных метров.

- Производится охлаждение рядом стоящих цистерн, готовится пенная атака для ликвидации открытого горения, - сообщают корреспонденту КП-Иркутск в пресс-службе ГУ МЧС России по Иркутской области.

К счастью, по данным ведомства, пострадавших нет.

- Прокуратура Ангарска поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания, - отмечают в пресс-службе прокуратуры региона. - При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере промышленной и пожарной безопасности.

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