В Ангарске ликвидировали пожар на установке по переработке нефтепродуктов Фото: ГУ МЧС по Иркутской области

В 08:25 по иркутскому времени в Ангарске был ликвидирован пожар на установке по переработке нефтепродуктов на площади 240 квадратных метров. Около часа понадобилось спасателям, чтобы сбить открытый огонь с помощью пенной атаки и охладить стоящие рядом цистерны.

- Скажу сразу пострадавших нет, - поделился в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Напомним, сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 07:22 12 июля. Очевидцы рассказали, что пламя распространяется в промзоне, на автодороге 15А. Как оказалось, огонь охватил установку для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта. Прокуратура Ангарска поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания.

В сети появилось видео пожара.