В Ангарске ликвидировали пожар на установке по переработке нефтепродуктов
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В 08:25 по иркутскому времени в Ангарске был ликвидирован пожар на установке по переработке нефтепродуктов на площади 240 квадратных метров. Около часа понадобилось спасателям, чтобы сбить открытый огонь с помощью пенной атаки и охладить стоящие рядом цистерны.
- Скажу сразу пострадавших нет, - поделился в соцсетях губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.
Напомним, сообщение о случившемся поступило в экстренные службы в 07:22 12 июля. Очевидцы рассказали, что пламя распространяется в промзоне, на автодороге 15А. Как оказалось, огонь охватил установку для отделения легких фракций бензина из нефтепродукта. Прокуратура Ангарска поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин возгорания.
В сети появилось видео пожара.