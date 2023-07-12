Установка по переработке нефтепродуктов загорелось на промзоне в Ангарске
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
В нескольких километрах от Иркутска сотрудники МЧС продолжают работать на месте происшествия на промзоне. По адресу автодорога 15А выехали 9 пожарных расчетов. Огонь распространился на площади 240 квадратных метров. К счастью, пострадавших нет. Тем временем фото пожара на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске 12 июля 2023 появилось в сети. Столб черного дыма виден из нескольких районов города.
Как сообщают в МЧС, установка частная и использовалась для отделения лёгких фракций бензина. Спасатели ликвидируют открытый огонь и охлаждают стоящие рядом цистерны.
Сообщение о случившемся поступило в 7:22.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
- Прокуратура Ангарска поставила на контроль установление всех обстоятельств и причин случившегося. При наличии оснований будут приняты меры прокурорского реагирования в сфере промышленной и пожарной безопасности, - отмечают в пресс-службе прокуратуры Иркутской области.
Пламя ликвидировали спустя час после вызова.
Фото: ГУ МЧС по Бурятии
Фото пожара на установке по переработке нефтепродуктов в Ангарске 12 июля 2023 можно посмотреть на нашем сайте, а также в соцсетях.
Огонь охватил 240 кв м.
Фото: ГУ МЧС по Иркутской области
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