«Не обращал внимания на просьбы о помощи»: пьяный житель Бурятии до смерти забил родную мать отверткой

После расправы душегуб продолжил распивать алкоголь. Фото: СУ СКР по Бурятии

В Улан-Удэ суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Его признали виновным в страшном преступлении - расправе над собственной матерью. Как установило следствие, в конце февраля 2023 года в общей квартире мужчина, его сожительница и мать несколько дней подряд пили спиртное. В один момент застолье обернулось ссорой между домочадцами. Вышедший из себя сын схватил отвертку и начал ударять пожилую женщину острым концом. Позже правоохранители обнаружат на ее теле несколько десятков ранений, большая часть из них пришлась на левую ногу.

- После этого обвиняемый продолжил распивать алкоголь, не обращая внимания на стоны матери и ее просьбы о помощи. Спустя несколько часов от полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - раскрыли пугающие подробности в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств, чтобы отправить душегуба за решетку. За убийство суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого его обязали выплатить близкому родственнику погибшей 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда.