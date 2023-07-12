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Происшествия12 июля 2023 2:30

«Не обращал внимания на просьбы о помощи»: пьяный житель Бурятии до смерти забил родную мать отверткой

Пьяный житель Бурятии до смерти забил родную мать отверткой
Анастасия КУРЕНОВА
Анастасия КУРЕНОВА
После расправы душегуб продолжил распивать алкоголь.

После расправы душегуб продолжил распивать алкоголь.

Фото: СУ СКР по Бурятии

В Улан-Удэ суд вынес приговор 34-летнему местному жителю. Его признали виновным в страшном преступлении - расправе над собственной матерью. Как установило следствие, в конце февраля 2023 года в общей квартире мужчина, его сожительница и мать несколько дней подряд пили спиртное. В один момент застолье обернулось ссорой между домочадцами. Вышедший из себя сын схватил отвертку и начал ударять пожилую женщину острым концом. Позже правоохранители обнаружат на ее теле несколько десятков ранений, большая часть из них пришлась на левую ногу.

- После этого обвиняемый продолжил распивать алкоголь, не обращая внимания на стоны матери и ее просьбы о помощи. Спустя несколько часов от полученных повреждений потерпевшая скончалась на месте происшествия, - раскрыли пугающие подробности в пресс-службе СУ СК России по Бурятии.

Следователям удалось собрать достаточно доказательств, чтобы отправить душегуба за решетку. За убийство суд назначил ему 9 лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии строгого режима. Помимо этого его обязали выплатить близкому родственнику погибшей 1 миллион рублей в счет компенсации морального вреда.

КриминалПроисшествия: КРИМИНАЛ