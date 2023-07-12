Стало известно, когда завершится ремонт детской площадки на острове Конный в Иркутске

Детскую площадку на острове Конный закрыли на ремонт в Иркутске

«Нашу любимую площадку на острове Конном закрыли, так еще и перекопали! Когда закончится ремонт?» - обращаются читатели к редакции КП-Иркутск. Огражденная территория с множеством качелей, песочниц и горок давно стала местом притяжения мам с малышами и ребятами дошкольного возраста. Ответы на вопросы горожан корреспонденту «Комсомолки» дали в пресс-службе администрации областного центра.

- На объекте проходит замена детского игрового оборудования и резинопола, - поясняют в мэрии. – Завершить работы планируют к началу осени.

Оказалось, что указанная площадка вошла в перечень 27 инициативных проектов в области благоустройства, спорта, образования и культуры, которые реализуют в 2023 году. Всего активные иркутяне и представители некоммерческих организаций подали 110 заявок. Из них выбрали 40 лучших, после чего направили в региональное министерство экономического развития и промышленности. На реализацию идей победители получили финансирование до двух миллионов рублей из бюджета Приангарья. Такой опыт был введен впервые.

Сдать объект обещают к сентябрю.

Поддержку также получат следующие инициативные проекты:

- Замена игрового оборудования детской площадки на набережной реки Ангары (напротив здания по адресу: бульвар Гагарина, 74).

- Освещение и архитектурная подсветка зелёной зоны по улице Ленина на участке от пересечения с ул. К. Маркса до пересечения с ул. Дзержинского.

- Освещение и архитектурная подсветка Сквера Пограничников на пересечении улиц Чкалова и 5-й Армии.

- Освещение и архитектурная подсветка Сквера у памятника Горького на пересечении улиц Ленина и Горького.

- Замена игровых элементов на детской площадке, расположенной на острове Конный.

- Фестиваль кузнечного мастерства и т.д.

С подробным списком можно ознакомиться по ССЫЛКЕ.

Жителей столицы Иркутской области призывают делиться замыслами на благо города в конкурсе на 2024 год или в рамках программы «Народные инициативы».