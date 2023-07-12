Байкал в исполнении Малевича и Да Винчи: нейросеть показала, как выглядело бы озеро на полотнах великих художников

Представим, что Сальвадор Дали влюбился в Байкал. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

Уже даже ленивый проверил креативность нейросетей. Сейчас это, кстати, модное развлечение. Как-то "Комсомолка" Иркутска уже баловалась. Тогда получилось "оживить" некоторые районы столицы Приангарья. Ты пишешь искусственному интеллекту запрос, что хотел бы видеть, а он тебе выдает картинку. И ведь действительно затягивает! А совсем недавно редакция «КП-Иркутск» узнала у нейросети Midjourney, как выглядело бы священное озеро Байкал на полотнах всемирно известных художников. И вот что получилось…

Что же это за геометрические фигуры? С трудом, но различаем на фото скалу Шаманку на острове Ольхон. А что за художник, уже догадались? Конечно, не кто иной, как Казимир Малевич в своем любимом стиле.

Скала-Шаманка состоит из геометрических фигур. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск». Фото: Предоставлено "КП"

Ну а вот так бы выглядела бухта Песчаная, если бы ее увидел норвежский живописец и график Эдвард Мунк. Кстати, он один из первых представителей экспрессионизма. А самой узнаваемой работой стала картина «Крик». Работы Мунка наполнены грустью и печалью, а вот Байкал нейросеть показала вполне весело.

Вот так бы выглядела бухта Песчаная, если бы ее увидел Эдвард Мунк. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

В следующих горделивых скалах можно вновь узнать скалу Шаманку. А автором творения мог быть Сальвадор Дали. Правда испанский живописец жил совершенно на другом континенте. Кстати, работал маэстро в жанре сюрреализма.

Представим, что Сальвадор Дали влюбился в Байкал. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

Ну, а следующего автора можно узнать с первых мазков. Ведь так писал знаменитый Винсент Ван Гог. А изображен на картинке Сарайский пляж, а, возможно, и бухта Ая.

Изображен на картинке Сарайский пляж. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

Так завораживающе изобразить волны священного озера мог только Кацусика Хокусай. Японец знаменит своей работой "Большая волна в Канагаве".

Так завораживающе изобразить волны озера мог только Кацусика Хокусай. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

Все мы знаем загадочную улыбку Моны Лизы. А вот так могли выглядеть загадочные прибои Байкала, если бы их изобразил Леонардо да Винчи.

Великий Да Винчи именно так мог изобразить Байкал. Фото: сгенерировано нейросетью Midjourney по запросу «КП-Иркутск».

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