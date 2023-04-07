Забавно, но вот так выглядит остров Юность в Иркутске глазами нейросети. Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

Проверять креативность нейросетей - модное развлечение. И ведь действительно затягивает! Ты ей пишешь пару слов, она тебе выдает картинку. Причем каждый раз - уникальную, основанную на ее богатом опыте изучения изображений в интернете. Редакция «КП-Иркутск» узнала у нейросети Kandinsky 2.1, каким она видит наш город и отдельные микрорайоны в человеческом обличии. И вот что получилось…

ИРКУТСК

Что выдала нейросеть по запросу «Иркутск»? Деревянные дома с резными ставнями, причудливые крыши с церковными куполами… Если хорошенько приглядеться, в этих слегка фантастичных силуэтах можно угадать старый-добрый 130-й квартал! Даже автомобили припаркованы вдоль застройки, совсем как в реальности, а на дороге снег и лужи - весна, как-никак.

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

ЦЕНТР

Да, Иркутск - город с историей, со старинной архитектурой, но при этом деловой, активный и современный. Неудивительно, что нейросеть увидела центр города в обличии блондинки бизнес-леди на электросамокате.

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

СОЛНЕЧНЫЙ

Солнечный, по мнению искусственного интеллекта, - это брутальный мужчина в самом расцвете сил. Что тоже объяснимо. Микрорайон престижный и комфортный, быстро обрастает новостройками, развивается, здесь кипит деловая жизнь и в то же время есть, где отдохнуть.

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

НОВО-ЛЕНИНО

А вот образ, составленный для отдаленного от центра Ново-Ленино, скорее, стал воплощением местных стереотипов: суровый парень в спортивном костюме решительно смотрит прямо на зрителей, а позади маячат серые высотки.

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

РАБОЧЕЕ

Предместье Рабочее, что интересно, мы видим в образе сероглазой красотки-работяги. Даже пояснений тут не требуется – просто любуемся!

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

УНИВЕРСИТЕТСКИЙ

Логика 100-процентная. Микрорайон Университетский (а еще Студгородок) - это про студентов. Именно здесь средоточие вузов, институтов и общежитий, и, соответственно, толп молодежи.

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

СИНЮШИНА ГОРА

Поговаривают, что название Синюшина гора появилось не просто так: когда-то здесь сплошным ковром росли удивительно красивые синие ирисы. Теперь на месте цветов выросли жилые дома, а легенда, похоже, осталась жить в представлениях нейросети, которая создала для микрорайона образ загадочной девушки на фоне синей горы.

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

ЛИСИХА

И здесь не обошлось без нотки таинственности. О чем задумалась эта рыжая девчушка, прижавшая к себе лису? Может, вспоминает времена, когда Иркутск был совсем небольшим городком, и там, где сейчас раскинулись магистрали и многоэтажки, когда-то водились лисы…

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

ЮБИЛЕЙНЫЙ

Микрорайон Юбилейный, появившийся в середине прошлого века после строительства ГЭС, - крепкой советской закалки. Спокойный, мудрый, но не утративший способности веселиться и радоваться. Таким его и показала нейросеть.

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

ПРИМОРСКИЙ

Практически сосед Юбилейного. И хоть моря в этом микрорайоне нет, волны на картинке напоминают, что всего в часе езды от Иркутска находится самое глубокое озеро планеты - Байкал.

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

БЕРЕЗОВЫЙ

А этот парень - Березовый в представлении нейросети. Молодой, дерзкий и слегка задумчивый.

Фото: сгенерировано нейросетью Kandinsky 2.1 по запросу «КП-Иркутск».

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