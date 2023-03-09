Дизайнер из Иркутска показал, как бы выглядели реки Иркут и Енисей в человеческом обличии. Фото: личный архив Рустама Кутубаева

Очередное совместное детище нейросети Midjourney и иркутского графического дизайнера Рустама Кутубаева. На этот раз 36-летний сибиряк попросил искусственный интеллект представить, как бы выглядели в человеческом образе реки Иркут и Енисей. Почему именно они? Согласно бурятской легенде, по желанию старика Байкала, его единственная дочь Ангара должна была выйти замуж за красавца Иркута, но строптивой девушке пришелся по душе ловкий богатырь Енисей. К нему-то она и сбежала вопреки запретам грозного отца.

Созданные нейросетью изображения веб-дизайнер дорабатывает самостоятельно. На портрете Енисей предстает красивым молодым мужчиной с вьющимися волосами и голубыми глазами. Персонаж Иркута выглядит значительно старше и имеет белую бороду.

Байкал хотел, чтобы его дочь вышла замуж за Иркута. Фото: личный архив Рустама Кутубаева

Напомним, ранее пользователи сети обсуждали созданные Рустамом Кутубаевым образы Байкала и Ангары. Сибиряки были впечатлены таким экспериментом.

Но девушка ослушалась и сбежала к Енисею. Фото: личный архив Рустама Кутубаева

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