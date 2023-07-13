«Такое редко увидишь в наших краях»: сибирячка поделилась фотографиями «Брокенского призрака»

Жительница Иркутска поделилась фотографиями необычной оптической иллюзии. Фото: Ольга Рослякова

- Уже пятое лето подряд по утрам гоняю то на велосипеде, то на роликах, то на сап-борде. Заодно люблю пофотографировать. В день фотографа особенно повезло. Каталась около 6 утра и увидела это! Такое редко увидишь в наших краях, - хвастается жительница Иркутска Ольга Рослякова. 12 июля во время прогулки по Нижней Набережной женщине удалось заснять удивительную оптическую иллюзию. Кадрами она поделилась в социальных сетях. На них видно, как тень Ольги падает на туман, поднявшийся над Ангарой. При этой вокруг фигуры образовалось свечение, «нимб» переливался всеми цветами радуги.

- Он будто шевелится.

- Не пугай нас!

- Очень круто, - писали удивленные подписчики сибирячки. Однако в комментариях к публикации быстро определи, что это за «чудо». Оказалось, что это атмосферное явление имеет название «Брокенский призрак» в честь пика Брокен в горах Гарц в Германии, где в году бывает около 300 туманных дней.

- Явление заключается в следующем: если в тумане, облачности или над водной поверхностью смотреть в сторону, противоположную Солнцу, то иногда можно наблюдать что-то похожее на тень великана, окруженную ярким сиянием, - пояснил корреспонденту КП-Иркутск генеральный директор Иркутского планетария Павел Никифоров. - Понятно, что великан это мы сами на фоне колышущегося тумана или облачности. Маленькие капли разлагают солнечный свет на отдельные лучи спектра, образуя яркое цветное свечение вокруг неясных очертаний верхней части тени. В каплях воды происходят интерференция, отражение и преломление солнечного света этим объясняется цветовой ореол вокруг тени.

Обычно «призрака» можно увидеть в горах. Важно, чтобы наблюдатель находился выше уровня тумана. К слову, благодаря этому эффекту «призраком» может стать не только человек, но и любой другой предмет, оказавшийся на пути света. К примеру, разноцветные круги часто появляются вокруг тени летящего самолета.